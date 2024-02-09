Коли сіяти перець на розсаду, аби отримати гарний врожай

Сіяти перець на розсаду не так складно, як може здатися на перший погляд. Для цього потрібно обрати підходящий сорт, розібратися з кращими датами для посіву, а також правилами підготовки насіння, ґрунту та місткостей для розсади.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Земляк", Floristics Info.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що треба знати про підготовку до посіву перцю та які дати в лютому, березні та квітні 2024 року є для цього найкращими.

Із чого розпочати

Для того, щоб посіяти перець на розсаду, потрібно підготуватися заздалегідь:

придбати необхідне для цього насіння (з огляду на потрібний вам сорт перцю)

розібратися з термінами дозрівання того чи іншого сорту рослини

обрати сприятливі для посіву дні (з огляду на сорт рослини й посівний календар)

підготувати насіння для розсади (знезаразити й проростити)

підготувати ґрунт для розсади

визначитись із місткостями для вирощування розсади

Для того, щоб розсада була здоровою та міцною, необхідно докласти зусиль (ілюстративне фото: pixabay.com)

Дозрівання перцю

Термін посіву будь-якої рослини залежить не лише від сприятливих умов або дат, але й від її сорту та строків дозрівання.

Якщо говорити про перець, то він може бути:

ранньостиглий (варто сіяти за 65 днів до висадки розсади на постійне місце)

середньостиглий (варто сіяти за 70 днів до висадки розсади на постійне місце)

пізній (варто сіяти за 75 днів до висадки розсади на постійне місце)

В середньому перець дозріває через 100-150 днів від моменту появи сходів, але точно розрахувати терміни посіву можна за допомогою вказаних на упакуванні насіння рекомендацій.

Коли сіяти перець у 2024 році

Традиційно вважається, що якість і розмір врожаю залежать, крім іншого, від місячних фаз. З огляду на це створюються посівні (місячні) календарі й даються різні рекомендації щодо посіву й вирощування тих чи інших рослин.

Перець радять саджати при ростучому Місяці - тоді активність його зростання буде набагато вищою, ніж при посадці у період спадного Місяця.

Обрати найкращі дати для посіву перцю у 2024 році можна завдяки посівному календарю.

Посів перцю в лютому, березні та квітні 2024 року (інфографіка: floristics.info)

Підготовка насіння

З огляду на сорт рослини й компанію-виробника, насіння перцю може бути:

дражованим (укладеним у спеціальну капсулу з додаванням стимуляторів росту й різних добрив) - не потребує підготовки до посіву

класичним (звичайним) - потребує підготовки до посіву

Для того, щоб підготувати насіння до посіву, потрібно його, перш за все, знезаразити - витримати у розчині перманганату калію. Для цього 1 г препарату потрібно розвести у 100 мл води й протримати насіння у цьому розчині впродовж 20 хвилин.

Після знезараження насіння радять помістити у розчин стимулятора росту (приготований згідно з інструкцією), або ж покласти у розчин мінеральних добрив на 4-5 годин.

Після таких процедур посівний матеріал потрібно промити у чистій воді та сіяти вологим.

Дехто з городників вдається до барботування насіння (обробки у воді задля насичення киснем). Для цього насіння поміщають у марлевий мішечок і опускають у воду, через яку компресором пропускають повітря (впродовж 4-5 годин).

Найчастіше ж українці вдаються до "традиційного" пророщування насіння:

загортають його у мокру марлю чи тканину

поміщають у тепло (20-23 градуси за Цельсієм)

стежать, щоб тканина не висихала, проте й не була занадто мокрою (для проростання потрібен також і кисень)

Дехто радить також покласти загорнуте насіння на блюдце й помістити його під поліетилен.

Від якості розсади залежить майбутній врожай (ілюстративне фото: pixabay.com)

Підготовка ґрунту й місткостей

Ґрунт для розсади перців можна придбати у спеціалізованих магазинах, або ж підготувати самостійно. В цілому він має бути:

пухким

живильним

нейтральним або слабкокислим (pH 6-6,5)

стерильним

Якщо ви плануєте готувати ґрунтосуміш власноруч, не забудьте її знезаразити (наприклад пролити окропом і прожарити в духовці) до внесення добрив.

Для посіву перцю на розсаду найкраще використовувати окремі горщики або скляночки діаметром 10 см і глибиною 10-12 см.

Якщо ж такої можливості у вас немає, можна використати будь-яку достатньо простору посудину глибиною не менше 5-6 см (рівень ґрунту не повинен доходити до краю посудини на 2 см).

Перед посівом місткості для розсади радять промити у розчині марганцівки.