Коли сіяти перець на розсаду, аби отримати гарний врожай
Сіяти перець на розсаду не так складно, як може здатися на перший погляд. Для цього потрібно обрати підходящий сорт, розібратися з кращими датами для посіву, а також правилами підготовки насіння, ґрунту та місткостей для розсади.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що треба знати про підготовку до посіву перцю та які дати в лютому, березні та квітні 2024 року є для цього найкращими.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Земляк", Floristics Info.
Із чого розпочати
Для того, щоб посіяти перець на розсаду, потрібно підготуватися заздалегідь:
- придбати необхідне для цього насіння (з огляду на потрібний вам сорт перцю)
- розібратися з термінами дозрівання того чи іншого сорту рослини
- обрати сприятливі для посіву дні (з огляду на сорт рослини й посівний календар)
- підготувати насіння для розсади (знезаразити й проростити)
- підготувати ґрунт для розсади
- визначитись із місткостями для вирощування розсади
Для того, щоб розсада була здоровою та міцною, необхідно докласти зусиль (ілюстративне фото: pixabay.com)
Дозрівання перцю
Термін посіву будь-якої рослини залежить не лише від сприятливих умов або дат, але й від її сорту та строків дозрівання.
Якщо говорити про перець, то він може бути:
- ранньостиглий (варто сіяти за 65 днів до висадки розсади на постійне місце)
- середньостиглий (варто сіяти за 70 днів до висадки розсади на постійне місце)
- пізній (варто сіяти за 75 днів до висадки розсади на постійне місце)
В середньому перець дозріває через 100-150 днів від моменту появи сходів, але точно розрахувати терміни посіву можна за допомогою вказаних на упакуванні насіння рекомендацій.
Коли сіяти перець у 2024 році
Традиційно вважається, що якість і розмір врожаю залежать, крім іншого, від місячних фаз. З огляду на це створюються посівні (місячні) календарі й даються різні рекомендації щодо посіву й вирощування тих чи інших рослин.
Перець радять саджати при ростучому Місяці - тоді активність його зростання буде набагато вищою, ніж при посадці у період спадного Місяця.
Обрати найкращі дати для посіву перцю у 2024 році можна завдяки посівному календарю.
Посів перцю в лютому, березні та квітні 2024 року (інфографіка: floristics.info)
Підготовка насіння
З огляду на сорт рослини й компанію-виробника, насіння перцю може бути:
- дражованим (укладеним у спеціальну капсулу з додаванням стимуляторів росту й різних добрив) - не потребує підготовки до посіву
- класичним (звичайним) - потребує підготовки до посіву
Для того, щоб підготувати насіння до посіву, потрібно його, перш за все, знезаразити - витримати у розчині перманганату калію. Для цього 1 г препарату потрібно розвести у 100 мл води й протримати насіння у цьому розчині впродовж 20 хвилин.
Після знезараження насіння радять помістити у розчин стимулятора росту (приготований згідно з інструкцією), або ж покласти у розчин мінеральних добрив на 4-5 годин.
Після таких процедур посівний матеріал потрібно промити у чистій воді та сіяти вологим.
Дехто з городників вдається до барботування насіння (обробки у воді задля насичення киснем). Для цього насіння поміщають у марлевий мішечок і опускають у воду, через яку компресором пропускають повітря (впродовж 4-5 годин).
Найчастіше ж українці вдаються до "традиційного" пророщування насіння:
- загортають його у мокру марлю чи тканину
- поміщають у тепло (20-23 градуси за Цельсієм)
- стежать, щоб тканина не висихала, проте й не була занадто мокрою (для проростання потрібен також і кисень)
Дехто радить також покласти загорнуте насіння на блюдце й помістити його під поліетилен.
Від якості розсади залежить майбутній врожай (ілюстративне фото: pixabay.com)
Підготовка ґрунту й місткостей
Ґрунт для розсади перців можна придбати у спеціалізованих магазинах, або ж підготувати самостійно. В цілому він має бути:
- пухким
- живильним
- нейтральним або слабкокислим (pH 6-6,5)
- стерильним
Якщо ви плануєте готувати ґрунтосуміш власноруч, не забудьте її знезаразити (наприклад пролити окропом і прожарити в духовці) до внесення добрив.
Для посіву перцю на розсаду найкраще використовувати окремі горщики або скляночки діаметром 10 см і глибиною 10-12 см.
Якщо ж такої можливості у вас немає, можна використати будь-яку достатньо простору посудину глибиною не менше 5-6 см (рівень ґрунту не повинен доходити до краю посудини на 2 см).
Перед посівом місткості для розсади радять промити у розчині марганцівки.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в які дати найкраще сіяти розсаду помідорів у лютому та березні.
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