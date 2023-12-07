Когда придет последний в этом году ретроградный Меркурий
Совсем скоро начнется период последнего в этом году ретроградного Меркурия. Он продлится последние три недели года и закончится 2 января 2024 года.
Что нужно знать о ретроградном Меркурии в 2023 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала использованы источники: Wikipedia, AstroTalk, Astromeredian.
Когда наступит ретроградный Меркурий
Последний период ретроградного Меркурия в 2023 году придет 13 декабря 2023 года и продлится этот период до 2 января 2024 года.
Ретроградный Меркурий - это период, когда кажется, что планета двигается в обратном направлении, пятится. На самом деле планета продолжает двигаться по своей траектории, но появляется оптическая иллюзия, что она движется в обратном направлении.
Обычно Меркурий находится в таком движение несколько раз в году - в среднем периоды длятся около трех недель. Однако астрологи уже много лет отмечают, что периоды ретроградного Меркурия сильно влияют на жизнь человека.
Происходят различные неожиданные ситуации и катаклизмы, у людей начинают тормозить дела, срываются договоренности, ломаются планы, ухудшаются отношениях с близкими, возникают проблемы в разных сферах жизни.
За что отвечает планета Меркурий
Меркурий - это планета общения и интеллекта, она отвечает за переговоры, получение и передачу информации, ведение деловых бумаг, обучение, поездки, торговля.
Большое влияние Меркурий имеет на родственные и любовные связи, на личное общение и взаимопонимание. Также эта планета влияет на мнения, речь и принятие решений.
Во время ретроградного движения Меркурия все эти сферы начинают давать сбои, тормозить, появляются препятствия, замедляются процессы, уровень восприятия и понимания друг друга снижается. Могут быть "приветы" из прошлого - возвращаются экс-возлюбленные, всплывают старые нерешенные задачи.
На что влияет ретроградный Меркурий
В такие периоды могут быть:
- Задержки и проблемы с транспортом
- Проблемы и задержки в обучении
- Путаница в цифрах и времени
- Путаница в сфере документов
- Проблемы с техникой для коммуникации
- Забывчивость, недоразумения, рассеянность
- Возвращение людей из прошлого
- Возвращение дел и задач из прошлого
- Активизируются мошенники и психически нездоровые люди
- Возникают недопонимания, ссоры на пустом месте, конфликтные ситуации
- Увеличивается количество ДТП
- Происходят природные катаклизмы
Что можно делать в период ретроградного Меркурия
- Завершать дела
- Встречаться с друзьями
- Помириться с тем, с кем вы давно были в ссоре
- Заниматься здоровьем - очищать организм, питаться по диете
- Начинать спортивные тренировки
- Подавать жалобы и заявления в нужные инстанции
- Наводить порядок в вещах, выбрасывать хлам
- Делать мелкий ремонт и чинить то, что давно нужно отремонтировать
- При общении - всегда уточняйте у собеседника, правильно ли вы поняли его слова.
- Тщательно проверяйте всю документацию, делайте фото и копии своих документов.
- Можно заниматься творчеством
- Медитировать
- Проходить курсы обучения
- Чистить гаджеты от ненужной информации
Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия
- С осторожностью нужно проводить любые финансовые операции, а от крупных стоит отказаться
- Не стоит заниматься вложениями, особенно крупных сумм и в иностранной валюте
- Будьте осторожны с огнем
- Не подписывайте договора об аренде или покупке жилья, автомобиля
- Не давайте никому взаймы, не берите в долг, не оформляйте кредиты
- По возможности, отложите дальние поездки на другое время
- Не покупайте технику и электронику
- Не доверяйте незнакомым или малознакомым людям
- Будьте осторожны при покупках в интернете
- Нельзя принимать поспешные и необдуманные решения, браться за новые проекты, переходить на новую работу.
- Не стоит выяснять отношения, провоцировать ссоры, затевать споры
- Нежелательно разрывать отношения или поспешно заключать брак
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