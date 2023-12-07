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Когда придет последний в этом году ретроградный Меркурий

Четверг 07 декабря 2023 20:00
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Когда придет последний в этом году ретроградный Меркурий Ретроградный Меркурий в декабре 2023 (фото: pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Совсем скоро начнется период последнего в этом году ретроградного Меркурия. Он продлится последние три недели года и закончится 2 января 2024 года.

Что нужно знать о ретроградном Меркурии в 2023 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала использованы источники: Wikipedia, AstroTalk, Astromeredian.

Когда наступит ретроградный Меркурий

Последний период ретроградного Меркурия в 2023 году придет 13 декабря 2023 года и продлится этот период до 2 января 2024 года.

Ретроградный Меркурий - это период, когда кажется, что планета двигается в обратном направлении, пятится. На самом деле планета продолжает двигаться по своей траектории, но появляется оптическая иллюзия, что она движется в обратном направлении.

Обычно Меркурий находится в таком движение несколько раз в году - в среднем периоды длятся около трех недель. Однако астрологи уже много лет отмечают, что периоды ретроградного Меркурия сильно влияют на жизнь человека.

Происходят различные неожиданные ситуации и катаклизмы, у людей начинают тормозить дела, срываются договоренности, ломаются планы, ухудшаются отношениях с близкими, возникают проблемы в разных сферах жизни.

За что отвечает планета Меркурий

Меркурий - это планета общения и интеллекта, она отвечает за переговоры, получение и передачу информации, ведение деловых бумаг, обучение, поездки, торговля.

Большое влияние Меркурий имеет на родственные и любовные связи, на личное общение и взаимопонимание. Также эта планета влияет на мнения, речь и принятие решений.

Во время ретроградного движения Меркурия все эти сферы начинают давать сбои, тормозить, появляются препятствия, замедляются процессы, уровень восприятия и понимания друг друга снижается. Могут быть "приветы" из прошлого - возвращаются экс-возлюбленные, всплывают старые нерешенные задачи.

На что влияет ретроградный Меркурий

В такие периоды могут быть:

  • Задержки и проблемы с транспортом
  • Проблемы и задержки в обучении
  • Путаница в цифрах и времени
  • Путаница в сфере документов
  • Проблемы с техникой для коммуникации
  • Забывчивость, недоразумения, рассеянность
  • Возвращение людей из прошлого
  • Возвращение дел и задач из прошлого
  • Активизируются мошенники и психически нездоровые люди
  • Возникают недопонимания, ссоры на пустом месте, конфликтные ситуации
  • Увеличивается количество ДТП
  • Происходят природные катаклизмы

Что можно делать в период ретроградного Меркурия

  • Завершать дела
  • Встречаться с друзьями
  • Помириться с тем, с кем вы давно были в ссоре
  • Заниматься здоровьем - очищать организм, питаться по диете
  • Начинать спортивные тренировки
  • Подавать жалобы и заявления в нужные инстанции
  • Наводить порядок в вещах, выбрасывать хлам
  • Делать мелкий ремонт и чинить то, что давно нужно отремонтировать
  • При общении - всегда уточняйте у собеседника, правильно ли вы поняли его слова.
  • Тщательно проверяйте всю документацию, делайте фото и копии своих документов.
  • Можно заниматься творчеством
  • Медитировать
  • Проходить курсы обучения
  • Чистить гаджеты от ненужной информации

Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия

  • С осторожностью нужно проводить любые финансовые операции, а от крупных стоит отказаться
  • Не стоит заниматься вложениями, особенно крупных сумм и в иностранной валюте
  • Будьте осторожны с огнем
  • Не подписывайте договора об аренде или покупке жилья, автомобиля
  • Не давайте никому взаймы, не берите в долг, не оформляйте кредиты
  • По возможности, отложите дальние поездки на другое время
  • Не покупайте технику и электронику
  • Не доверяйте незнакомым или малознакомым людям
  • Будьте осторожны при покупках в интернете
  • Нельзя принимать поспешные и необдуманные решения, браться за новые проекты, переходить на новую работу.
  • Не стоит выяснять отношения, провоцировать ссоры, затевать споры
  • Нежелательно разрывать отношения или поспешно заключать брак

Ранее мы писали о том, какими астрономическими явлениями украинцы смогут насладиться в декабре.

А еще рассказывали о том, какие дела нужно обязательно успеть до Нового года.

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