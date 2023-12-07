Когда придет последний в этом году ретроградный Меркурий

Совсем скоро начнется период последнего в этом году ретроградного Меркурия. Он продлится последние три недели года и закончится 2 января 2024 года.

Что нужно знать о ретроградном Меркурии в 2023 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда наступит ретроградный Меркурий

Последний период ретроградного Меркурия в 2023 году придет 13 декабря 2023 года и продлится этот период до 2 января 2024 года.

Ретроградный Меркурий - это период, когда кажется, что планета двигается в обратном направлении, пятится. На самом деле планета продолжает двигаться по своей траектории, но появляется оптическая иллюзия, что она движется в обратном направлении.

Обычно Меркурий находится в таком движение несколько раз в году - в среднем периоды длятся около трех недель. Однако астрологи уже много лет отмечают, что периоды ретроградного Меркурия сильно влияют на жизнь человека.

Происходят различные неожиданные ситуации и катаклизмы, у людей начинают тормозить дела, срываются договоренности, ломаются планы, ухудшаются отношениях с близкими, возникают проблемы в разных сферах жизни.

За что отвечает планета Меркурий

Меркурий - это планета общения и интеллекта, она отвечает за переговоры, получение и передачу информации, ведение деловых бумаг, обучение, поездки, торговля.

Большое влияние Меркурий имеет на родственные и любовные связи, на личное общение и взаимопонимание. Также эта планета влияет на мнения, речь и принятие решений.

Во время ретроградного движения Меркурия все эти сферы начинают давать сбои, тормозить, появляются препятствия, замедляются процессы, уровень восприятия и понимания друг друга снижается. Могут быть "приветы" из прошлого - возвращаются экс-возлюбленные, всплывают старые нерешенные задачи.

На что влияет ретроградный Меркурий

В такие периоды могут быть:

Задержки и проблемы с транспортом

Проблемы и задержки в обучении

Путаница в цифрах и времени

Путаница в сфере документов

Проблемы с техникой для коммуникации

Забывчивость, недоразумения, рассеянность

Возвращение людей из прошлого

Возвращение дел и задач из прошлого

Активизируются мошенники и психически нездоровые люди

Возникают недопонимания, ссоры на пустом месте, конфликтные ситуации

Увеличивается количество ДТП

Происходят природные катаклизмы

Что можно делать в период ретроградного Меркурия

Завершать дела

Встречаться с друзьями

Помириться с тем, с кем вы давно были в ссоре

Заниматься здоровьем - очищать организм, питаться по диете

Начинать спортивные тренировки

Подавать жалобы и заявления в нужные инстанции

Наводить порядок в вещах, выбрасывать хлам

Делать мелкий ремонт и чинить то, что давно нужно отремонтировать

При общении - всегда уточняйте у собеседника, правильно ли вы поняли его слова.

Тщательно проверяйте всю документацию, делайте фото и копии своих документов.

Можно заниматься творчеством

Медитировать

Проходить курсы обучения

Чистить гаджеты от ненужной информации

Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия