5 уникальных астрономических явлений, которыми украинцы смогут насладиться в декабре: даты

В декабре украинцы смогут насладиться 5 уникальными астрономическими явлениями. В небольшой телескоп можно будет увидеть очень яркий Меркурий, а вот метеоритные потоки Геминиды и Урсиды будут заметны на ночном небе даже невооруженным глазом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию издания Popular Science.

Яркий Меркурий - 6-8 декабря

В период с 6 по 8 декабря Меркурий будет находиться в самой высокой точке в ночном небе. Чтобы увидеть самую маленькую планету нашей Солнечной системы, понадобится бинокль или телескоп. Нужно смотреть на юго-запад через полчаса после захода Солнца.

Меркурий можно будет увидеть всего в течение 30 минут. Но в это время он будет очень ярким.

Пик метеорного потока Геминиды - 13-14 декабря

Это один из сильнейших метеорных потоков. В его пик в атмосфере сгорает до 120 метеоритов в час. Появление потока Геминиды связывают с необычным астероидом Фаэтона.

Чтобы насладиться метеоритным потоком, нужно наблюдать за небом в 2 часа ночи 13 и 14 декабря. Как раз в эти ночи Луна должна быть не слишком яркой, поэтому ее сияние не будет мешать наблюдениям.

Зимнее солнцестояние - 22 декабря

В день солнцестояния одна половина планеты будет направлена от Солнца, а другая - к нему. На самом деле это длится лишь мгновение, когда Северное полушарие максимально далеко наклонено от Солнца.

22 декабря будет самый краткий день года и самая длинная ночь. С каждым следующим днем будет увеличиваться продолжительность светового дня, вплоть до летнего солнцестояния, которое наступит 20 июня 2024 года.

Пик метеорного потока Урсиды - 21-22 декабря

Поток Урсиды образуется из обломков кометы 8P/Туттля. Он не так эффектен, как Геминиды, потому что в час можно увидеть только 20 метеоритов.

Поскольку в эту ночь Луна приближается к своей полной фазе, то будет мешать сполна насладиться потоком Урсиды. Впрочем, астрономы все равно советуют не упустить такую возможность и увидеть "падающие звезды". Для этого нужно смотреть на созвездие Малой Медведицы.

Полнолуние - 27 декабря

Эксперты заявляют, что последняя полная Луна в 2023 году будет очень яркой. Также они отмечают, что в декабре она будет находиться дольше над горизонтом чем обычно это происходит во время полнолуния.