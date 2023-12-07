Коли прийде останній цього року ретроградний Меркурій

Незабаром почнеться період останнього цього року ретроградного Меркурія. Він триватиме останні три тижні року та закінчиться 2 січня 2024 року.

Що потрібно знати про ретроградний Меркурію у 2023 році, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли настане ретроградний Меркурій

Останній період ретроградного Меркурія у 2023 році прийде 13 грудня 2023 року та триватиме цей період до 2 січня 2024 року.

Ретроградний Меркурій - це період, коли здається, що планета рухається у зворотному напрямку, задкує. Насправді планета продовжує рухатися своєю траєкторією, але з'являється оптична ілюзія, що вона рухається у зворотному напрямку.

Зазвичай Меркурій перебуває у такому рух кілька разів на рік - у середньому періоди тривають близько трьох тижнів. Проте астрологи вже багато років зазначають, що періоди ретроградного Меркурія дуже впливають життя людини.

Відбуваються різні несподівані ситуації та катаклізми, у людей починають гальмувати справи, зриваються домовленості, ламаються плани, погіршуються стосунки з близькими, виникають проблеми у різних сферах життя.

За що відповідає планета Меркурій

Меркурій - це планета спілкування та інтелекту, вона відповідає за переговори, отримання та передачу інформації, ведення ділових паперів, навчання, поїздки, торгівля.

Великий вплив Меркурій має на родинні та любовні зв'язки, на особисте спілкування та взаєморозуміння. Також ця планета впливає на думки, мовлення та прийняття рішень.

Під час ретроградного руху Меркурія всі ці сфери починають давати збої, гальмувати, з'являються перешкоди, уповільнюються процеси, рівень сприйняття та розуміння один одного знижується. Можуть бути "привіти" з минулого - повертаються екс-кохані, виринають старі невирішені завдання.

На що впливає ретроградний Меркурій

У такі періоди можуть бути:

Затримки та проблеми з транспортом

Проблеми та затримки у навчанні

Плутанина в цифрах і часі

Плутанина у сфері документів

Проблеми з технікою для комунікації

Забудькуватість, непорозуміння, розсіяність

Повернення людей з минулого

Повернення справ та завдань з минулого

Активізуються шахраї та психічно нездорові люди

Виникають непорозуміння, сварки на порожньому місці, конфліктні ситуації

Збільшується кількість ДТП

Відбуваються природні катаклізми

Що можна робити під час ретроградного Меркурія

Завершувати справи

Зустрічатися з друзями

Помиритися з тим, з ким ви давно були у сварці

Займатися здоров'ям - очищати організм, харчуватися дієтою

Починати спортивні тренування

Подавати скарги та заяви до потрібних інстанцій

Наводити порядок у речах, викидати мотлох

Робити дрібний ремонт і лагодити те, що давно потрібно відремонтувати

При спілкуванні завжди уточнюйте у співрозмовника, чи правильно ви зрозуміли його слова.

Ретельно перевіряйте всю документацію, робіть фото та копії своїх документів.

Можна займатися творчістю

Медитувати

Проходити курси навчання

Чистити гаджети від непотрібної інформації

Що не можна робити під час ретроградного Меркурія