Что нужно успеть сделать до Нового года: внесите эти 16 пунктов в свой список задач

До нового года осталось совсем немного - чуть более трех недель. И обычно в последние дни года мы заняты хлопотами по подготовке к празднику и завершением самых важных задач.

РБК-Украина (проект Sryler) подготовило для вас список дел, которые нужно успеть сделать за ближайшие три недели, чтобы вы ничего не забыли.

Составьте список дел

Сделайте чашку горячего чая или ароматного какао и составьте список задач, которые вам нужно обязательно успеть сделать до нового года. Возможно, вам нужно навестить свою бывшую учительницу или забрать книги из библиотеки. Подумайте, что именно вы хотели бы сделать и определите по календарю дни, на которые вы можете планировать важные дела и визиты. Так вам будет легче все сделать без спешки и хаоса.

Сделайте генеральную уборку

Не оставляйте уборку дома на последние дни перед праздниками. Разберите шкафы и ящики стола, кухню - уже на ближайших выходных. Сделайте одну полномасштабную уборку за пару недель до праздников, чтобы накануне вам нужно было только пропылесосить и вытереть пыль.

Сосредоточьтесь на завершении важных проектов

Распланируйте свою работу так, чтобы успеть до конца года завершить все важные проекты, сдать все "хвосты" и насладиться чувством исполненного долга в канун праздников. Отдайте все долги, верните книги в библиотеку.

Составьте меню

Заранее продумайте меню на праздничные дни, чтобы в последний момент не ломать над этим голову. Проверьте свои запасы в кладовке, сделайте список и обычных продуктов, чтобы в канун праздников вам не пришлось бегать по магазинам.

Начните покупать продукты

Выделите то, что вы можете купить заранее и начинайте понемногу закупать продукты к празднику. Это избавит вас от стояния в очередях и возможно, сэкономит вам средства - накануне праздников все поднимается в цене.

Что нужно успеть до Нового года (freepik.com)

Купите подарки

Продумайте заранее, что и кому из членов семьи, и друзей вы собираетесь подарить. Сделайте заранее заказы в интернет-магазинах, чтобы товары успели приехать вовремя. Найдите время, чтобы все аккуратно упаковать и спрятать до праздников.

Украсьте дом

Повесьте несколько гирлянд, венки, игрушки. Если у вас елочка искусственная, то ее уже можно устанавливать и наряжать. Если живая - подготовьте место, куда вы хотите поставить елку. Достаньте игрушки с антресоли и отряхните их пыли.

Напишите письма

Напишите письма, подпишите открытки своим близким, которые находятся далеко. Возможно, Новый год - отличный повод, чтобы с кем-то восстановить связь или помириться.

Организуйте вечеринку

Проведите дома небольшую пижамную предпраздничную вечеринку. Это отличный повод вспомнить моменты уходящего года, попрощаться с тем, что было сделано или не сделано и полностью обновленными приготовиться к встрече нового года.

Составьте план на 2024 год

Продумайте каждый месяц следующего года и составьте план - когда вы будете отдыхать, как вы будете праздновать свой день рождения или другие праздники. Наметьте цели, которых хотите достичь. Запишите список желаний. Можно составить доску визуализаций.

Проведите один день наедине с собой

Этот день поможет вам собраться с мыслями и понять собственные желания и стремления. А еще - отдохнуть и набраться сил перед праздниками.

Что нужно успеть до Нового года (freepik.com)

Найдите рецепт, который хотите попробовать

Праздники - отличный повод, чтобы воплотить в жизнь новый рецепт и приготовить что-то необычное. Испеките печенье с детьми, воспользуйтесь новой кулинарной книгой или подумайте, какое именно блюдо вам хотелось бы увидеть на праздничном столе.

Устройте зимнюю фотосессию

Создайте новые воспоминания в виде фото - сфотографируйтесь в пушистых сугробах, на фоне наряженной елки, рядом с близкими на пижамной вечеринке. И конечно же - на Рождество и в Новогоднюю ночь.

Продумайте план вечеринки

Будете ли вы отмечать в семейном кругу или пригласите друзей - вам нужен план. Возможно, вы захотите танцевать - значит вам будут нужны записи музыки. Или будете играть в настольные игры - приготовьте несколько новых игр или старых. Или же вы захотите устроить киномарафон - позаботьтесь о вашей кинотеке.

Приготовьте одежду

Заранее продумайте свой наряд на праздничные вечеринки и приготовьте полностью весь свой образ - от обуви до заколок и украшений. Иначе вы будете в последний момент вышвыривать из шкафа все подряд.

Навестите пожилых родственников

За несколько дней до праздников обязательно навестите близких родственников, которым уже очень много лет. Ваши родители или тетушки будут рады небольшому подарку, вкусностям и вашему вниманию.