Когда представители военкомата имеют право проверять ваши документы: объяснение юриста

Во время действия военного положения граждане обязаны носить с собой документы, удостоверяющие личность, и по требованию военнослужащих дать их на проверку. Однако не всегда на это есть законные основания.
В каких случаях представитель военкомата может проверить ваши документы, рассказала юрист Полина Марченко на своей странице в Instagram.
Запомните эти нюансы
Согласно постановлению Кабмина №1456 военнослужащий или представитель военкомата имеет полномочия проверить документы, если:
лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица
существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение
лицо находится на территории или объекте со специальным режимом
у человека есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено
лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП и т.д.
внешние признаки лица или транспортного средства, или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения
нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения
"Только по этим основаниям представители ТЦК имеют право остановить вас и проверить ваши документы", - говорит эксперт.