Повесток станет больше? Военный объяснил причины усиленной мобилизации в Украине

В последнее время темпы мобилизации в Украине несколько выросли, хотя общий призыв на службу все еще продолжается. Ряды Вооруженных Сил Украины нуждаются в людях для освоения новой западной техники и пополнения потерь.

Почему мобилизация в Украине усилилась

Военный говорит, что текущие темпы мобилизации очевидно выше, чем были полгода назад. Они связанны с тем, что Россия мобилизовала огромное число собственных людей.

По словам Ганущина, много людей нужно для овладения новой техникой, которая поступает в Украину из других стран. Кроме того, необходимо восполнять потери с нашей стороны.

"Нам очень нужны люди, поскольку к той приходящей технике нам нужны высокообученные, мотивированные бойцы, которые умеют с ней работать. Нам также нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы и для службы на нуле", - сказал военный.

Учитывая эти причины, Александр Ганущин убежден, что мобилизация однозначно продолжится.

Он также добавляет, что государство вправе принуждать граждан выполнять закон о мобилизации в военное время, несмотря на их желание.

"Иногда сила государства заключается в легальном институте принуждения. Самое простое - это принуждение выполнять законы. Закон о мобилизации во время войны должен работать, и именно этим занимается аппарат государства. Нравится это отдельным гражданам или нет, мобилизационный план должен выполняться", - объяснил свою позицию военный.

Почему воевать могут не все

Военный психолог Ольга Швец в интервью РБК-Украина рассказывала, что брать в руки оружие могут не все. По ее мнению, тыл тоже должен держаться стабильным.

"Я радуюсь, что работают магазины, люди ходят в кафе и могут позволить себе более или менее беззаботную жизнь. Потому что какой смысл воевать на востоке и держать это нашествие, если здесь все будут подавлены?" - объясняет психолог.

Однако, по ее словам, не стоит просто ждать победы.

"Иногда меня раздражают высказывания людей, что они ждут победы. Они действительно ничего не делают, а просто ждут. То есть ты ждешь, пока чьими-то руками будет одержана победа?" - говорит Ольга.

Она уверена, что у каждого украинца и украинки есть своя суперсила, которую можно использовать на своем небольшом уровне для ускорения победы.