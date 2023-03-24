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Коли представники військкомату мають право перевіряти ваші документи: пояснення юриста

У цих випадках військовий може перевірити ваші документи на вулиці (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Під час дії воєнного стану громадяни зобов'язані носити з собою документи, які посвідчують особу, та на вимогу військовослужбовців дати їх на перевірку. Однак не завжди на це є законні підстави.

В яких випадках представник військкомату може перевірити ваші документи, розповіла юрист Поліна Марченко на своїй сторінці в Instagram.

Запам'ятайте ці нюанси

Відповідно до постанови Кабміну №1456 військовослужбовець або представник військкомату має повноваження перевірити документи, якщо:

  • особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи
  • існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення
  • особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом
  • в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений
  • особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди тощо
  • зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення
  • порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану

"Тільки за цих підстав представники ТЦК мають право зупинити вас і перевірити ваші документи", - каже експерт.

Раніше ми розповідали, чому мобілізація в Україні стала більш активною.

Читайте також, хто має право на відстрочку від мобілізації в Україні.

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Мобілізація в Україні