У кого сегодня есть право на отсрочку от мобилизации: полный перечень

В Украине продолжается всеобщая мобилизация граждан из-за полномасштабного вторжения России на нашу территорию. Существуют правила о том, кого могут мобилизовать во время военного положения, а также о том, кто имеет отсрочку от призыва.

Кто сейчас не подлежит принудительной мобилизации - читайте в материале ниже.

Кто не может быть мобилизован

Мужчины старше 60 лет

Граждане, которые не пригодны к военной службе

Граждане, которые имеют право на отсрочку от мобилизации

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Причин для получения отсрочки может быть много. Такая отсрочка предоставляется как на короткий период времени - в связи со здоровьем или по семейным обстоятельствам, так и на длительный срок.

Основные причины:

Состояние здоровья

Семейные обстоятельства

Получение образования

Выполнение важной работы в тылу

Освобождение от мобилизации по виду деятельности

Бронь предприятия

Отсрочка по семейным обстоятельствам

Лицам, у которых на содержании находится трое и более детей младше 18 лет. Их могут призвать на службу только по месту жительства и по добровольному согласию.

Лицам, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) до 18 лет. Также могут быть призваны по собственному желанию и по месту жительства.

Лицам, которые воспитывают ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет.

Лицам, у которых на иждивении находится ребенок с инвалидностью (виды нарушений функций организма III-IV степени)

Лицам, которые воспитывают ребенка с инвалидностью (18-23 лет) I или II группы.

Лицам, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - в возрасте до 18 лет.

Беременным женщинам.

Мужчинам и женщинам, которые оказывают постоянный уход и опеку другим гражданам и нет никого, кому бы они эти обязанности передать.

Один из супругов, если оба проходят военную службы и имеют несовершеннолетнего ребенка (детей) - кому нужен отпуск для ухода за ребенком.

Лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и оборони, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на востоке Украины, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время военного положения. К близким родственникам относятся: муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, полнородные или не полнородные братья и сестры.

Отсрочка или освобождение от мобилизации по состоянию здоровья

На военную службу не могут призвать граждан, которые не подлежат призыву по состоянию здоровья. Также не призывают граждан, имеющих инвалидность или временно непригодные по состоянию здоровья. Лица с инвалидностью могут быть призваны только по собственному желанию.

Документ об инвалидности выдается специальной комиссией или же - по результатам прохождения медицинской комиссии в военкомате.

Отсрочка соискателям образования и педагогам

Учащиеся и студенты учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, высших учебных заведений, соискатели профессионального высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты (только учащиеся на дневной или дуальной форме).

Научные, научно-педагогические и педагогические работники, если они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени.

Кого еще не могут мобилизовать во время военного положения:

народные депутаты Украины

работники определенных органов - военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций ВСУ

Министерства обороны

Службы безопасности Украины

Государственной службы специальной связи и защиты информации

Нацгвардии

Службы внешней разведки

Нацполиции

Госпогранслужбы

Национальное антикоррупционное бюро

Управление государственной охраны Украины

Государственное бюро расследований

Государственная исполнительная служба Украины

другие категории чиновников

Бронь работников

Работники определенных органов, предприятий, организаций, учреждений не могут быть мобилизованы в том случае, если они должны выполнять свои обязанности и включены в списки отсрочки от службы во время мобилизации. Отсрочка дается на 6 месяцев.