Когда представители военкомата имеют право проверять ваши документы: объяснение юриста

В этих случаях военный может проверить ваши документы на улице (фото: Getty Images)

Во время действия военного положения граждане обязаны носить с собой документы, удостоверяющие личность, и по требованию военнослужащих дать их на проверку. Однако не всегда на это есть законные основания.

В каких случаях представитель военкомата может проверить ваши документы, рассказала юрист Полина Марченко на своей странице в Instagram.