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Когда представители военкомата имеют право проверять ваши документы: объяснение юриста

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Украина, Пятница 24 марта 2023 17:41
Когда представители военкомата имеют право проверять ваши документы: объяснение юриста В этих случаях военный может проверить ваши документы на улице (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Во время действия военного положения граждане обязаны носить с собой документы, удостоверяющие личность, и по требованию военнослужащих дать их на проверку. Однако не всегда на это есть законные основания.

В каких случаях представитель военкомата может проверить ваши документы, рассказала юрист Полина Марченко на своей странице в Instagram.

Запомните эти нюансы

Согласно постановлению Кабмина №1456 военнослужащий или представитель военкомата имеет полномочия проверить документы, если:

  • лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица
  • существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение
  • лицо находится на территории или объекте со специальным режимом
  • у человека есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено
  • лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП и т.д.
  • внешние признаки лица или транспортного средства, или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения
  • нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения

"Только по этим основаниям представители ТЦК имеют право остановить вас и проверить ваши документы", - говорит эксперт.

Раньше мы рассказывали, почему мобилизация в Украине стала более активной.

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