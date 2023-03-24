Коли представники військкомату мають право перевіряти ваші документи: пояснення юриста

У цих випадках військовий може перевірити ваші документи на вулиці (фото: Getty Images)

Під час дії воєнного стану громадяни зобов'язані носити з собою документи, які посвідчують особу, та на вимогу військовослужбовців дати їх на перевірку. Однак не завжди на це є законні підстави.

В яких випадках представник військкомату може перевірити ваші документи, розповіла юрист Поліна Марченко на своїй сторінці в Instagram.