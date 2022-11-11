Когда нет, где разогреть: Клопотенко назвал блюда, которые можно есть холодными

После массовых ракетных обстрелов России по Украине многие люди остаются без света часами. Они сталкиваются с проблемой, что еду невозможно разогреть.

Какие блюда можно есть холодными

Буженина

Приготовьте, пока есть свет буженину. Хорошо пропеченная она невероятно мягкая. Она может определенное время храниться без холодильника. Сделайте с ней бутерброд, дополните вкус горчицей или хреном, подайте с тушеной капустой, вареным яйцом или отварным картофелем.

Буженину очень вкусно есть холодной (фото: klopotenko.com)

Тушеная капуста

Такой гарнир подойдет для мясных и рыбных блюд. Просто потушите капусту. Подойдет как белокочанная, так и краснокочанная и савойская. А чтобы получить аромат и вкус с дымком, добавьте немного чернослива. Это блюдо будет как в теплом виде, так и в охлажденном, а еще его удобно взять с собой. Употребляйте тушеную капусту с цельнозерновым хлебом, запеченным мясом и свежими овощами по желанию.

Печеночный торт

Это блюдо очень вкусно есть охлажденным. Для печеночных блинчиков можно придумать любую начинку. Очень популярна жареная тертая морковь с луком. А для большей сочности к этим овощам добавляют еще сметану или майонез. Если хочется чего-нибудь изысканного, соедините крем-сыр с ягодами смородины. Подавайте с хлебом, замоченной ранее гречкой или кус-кусом и овощным салатом. Без холодильника это блюдо долго не сохраняется, поэтому вдруг выключили свет, съешьте его первым.

Минтай в панировке

Жареная рыба тоже не нуждается в подогреве. Приготовьте минтай в хрустящей панировке из манки. Чтобы кусочки были похожими на нагетсы, возьмите очищенное от костей филе. Обязательно полейте лимонным соком для более насыщенного вкуса.

Минтай в панировке (фото: klopotenko.com)