Клопотенко рассказал, чем заменить яйца в тесте

Цена на яйца в Украине бьет все рекорды и сейчас даже не все жители страны их могут себе позволить.

Чем же заменить этот продукт в тесте рассказал известный кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко на сайте.

"Чем заменить яйца в выпечке? Ранее об этом спрашивали из-за веганства, особенностей диеты, аллергии или поста. Теперь добавился еще и вопрос о себестоимости продуктов и рациональном их использовании", - написал повар.

Чем заменить яйца в тесте?

Помните, что в зависимости от блюда, которое вы готовите, яйца можно заменить следующими продуктами.

Банановое пюре

Достаточно перетереть банан и добавить в блюдо. Ориентируйтесь на размер яйца, именно столько нужно прибавлять и пюре.

Заметим, что бананы достаточно сладкие, поэтому, возможно, стоит уменьшить количество сахара в блюде. Учитывайте и то, что выпечка с ними будет иметь характерный привкус, интенсивность которого зависит от количества добавленного пюре, а еще станет более плотной и влажной.

Кстати, банановое пюре можно заменить на авокадовое.

Семена льна

Перемолотые семена льна можно приобрести в магазине или измельчить в кофемолке. Вместо одного яйца добавляйте 1 столовую ложку пудры, предварительно растворив ее в 3 столовых ложках воды. Хорошо размешайте и дайте постоять. Консистенция должна напоминать сырое яйцо.

От льна в выпечке появится приятная ореховый привкус, а текстура будет более плотной. Также можно использовать и семена чиа, но они стоят дорого.

Газированная вода

Вода с пузырьками обеспечит насыщение теста воздухом, что придаст рыхлость и легкость блюду. Приблизительно 60 граммов газированной воды станет достойным заменителем 1 яйца. Кстати, блины благодаря ей получат еще и кружевную структуру, если делать их тоненькими.

Крахмал

И кукурузный, и картофельный будут уместны. Вместо 1 яйца берите 1 ст. ложку кукурузного крахмала и 2 ст. ложки воды. Приблизительно столько нужно, чтобы достичь желаемой консистенции. Но и здесь главный ориентир – яйцо.

Если вам кажется, что раствор густой или редкий, измените пропорции. Перемешайте до однородности, а затем уже прибавляйте в смесь для теста. Картофельного крахмала, как правило, нужно немного больше.