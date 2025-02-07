Когда нельзя идти на кладбище: что говорят церковь и народные приметы

Кладбище всегда было местом воспоминаний и уважения к тем, кто ушел из этого мира. Однако существуют определенные дни и обстоятельства, когда его посещение считают недопустимым как согласно советам церкви, так и учитывая народные приметы.

Когда нельзя ходить на кладбище по советам церкви и по приметам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Народные приметы и верования

Время суток

Считается, что лучшее время посещения кладбища - до обеда. Верующие говорят, что утром Бог позволяет душам умерших встречаться с родными, а эзотерики - что именно в утреннее время люди более защищены от всего плохого.

А вот ходить на кладбище после обеда, вечером и ночью - строго запрещено. Худшее время - от того момента, когда Солнце начинает уходить на закат и до того, как оно полностью взойдет.

Это время называют "время мертвых" и по приметам, если оказаться на кладбище в этот период - можно оказаться в потустороннем мире за то, что нарушили покой умерших.

Лучший день для посещения умерших - это суббота, до обеда. Худшие дни для таких визитов - среда, суббота и воскресенье.

В определенные праздники

Не стоит посещать кладбища в любой из 12 ключевых православных праздников, особенно на Троицу и Рождество. Не посещают кладбище с Пасхи и до Радоницы.

Не стоит ходить "в гости" к умершим поздней осенью и зимой - после праздника Пресвятой Богородицы, поскольку считается, что умершие тоже должны отдыхать, а листья и снег - это натуральное одеяло, которое не нужно трогать.

Не посещают могилы родных в день рождения умершего - считается, что это день рождения души, а не тела.

Если в этот день душа умершего посетит свою могилу, то может сильно напугать или расстроить живых, пришедших ее навестить. Такой же запрет касается и дней ангела.

Погода

По народным приметам, дождливая или туманная погода может сигнализировать о приближении беды, поэтому в такие дни также не рекомендуется посещать кладбище, поскольку "небеса плачут", что символизирует приближение беды.

Церковный взгляд на посещение кладбища

По мнению многих священников православной церкви, посещение кладбища должно быть спланировано таким образом, чтобы не мешать богослужениям и не нарушать атмосферу уважения к усопшим.

Они также поддерживают запрет на посещение кладбища в праздничные дни - во время главных религиозных праздников, а также в воскресенье, когда верующие собираются на Литургию.

Священники отмечают, что посещать могилы родных в другие дни можно. Лучше всего - навестить в день смерти, на Радоницу. Для визита лучше выбирать субботу - именно этот день считается днем поминовения умерших.

Стоит также помнить, что посещение могилы должно иметь определенную цель - помолиться за родного человека. Не просто положить цветы или постоять, а прочитать молитву.

А когда нужно посетить кладбище?

3, 9 и 40 день после смерти человека

Дата смерти человека

Поминальные дни после Пасхи (понедельник, вторник)

2, 3, 4 субботы Великого поста

Родительские субботы (поминальные субботы)

Соблюдение как церковных рекомендаций, так и народных примет может помочь сохранить духовное равновесие и гармонию в семейном кругу.

Независимо от того, руководствуетесь ли вы советами священников или придерживаетесь традиций, важно помнить, что кладбище - это место, которое заслуживает уважения и осмысленного посещения.

Планируйте свои визиты так, чтобы не нарушать установленные духовные и культурные традиции, сохраняя спокойствие и гармонию в своем сердце.