Коли не можна йти на кладовище: що кажуть церква і народні прикмети

Кладовище завжди було місцем спогадів і поваги до тих, хто пішов із цього світу. Проте існують певні дні та обставини, коли його відвідування вважають недопустимим як згідно з порадами церкви, так і з огляду на народні прикмети.

Коли не можна ходити на кладовище за порадами церкви та за прикметами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Народні прикмети та вірування

Час доби

Вважається, що найкращий час відвідування кладовища - до обіду. Віряни кажуть, що вранці Бог дозволяє душам померлих зустрічатися з рідними, а езотерики - що саме в ранковий час люди більш захищені від усього поганого.

А от ходити на цвинтар після обіду, ввечері та вночі - суворо заборонено. Найгірший час - від того моменту, коли Сонце починає йти на захід і до того, як воно повністю зійде.

Цей час називають "час мертвих" і за прикметами, якщо опинитися на цвинтарі в цей період - можна опинитися у потойбічному світі за те, що порушили спокій померлих.

Найкращий день для відвідування померлих - це субота, до обіду. Найгірші дні для таких візитів - середа, субота та неділя.

У певні свята

Не варто відвідувати кладовища у будь-яке з 12 ключових православних свят, особливо на Трійцю та Різдво. Не відвідують цвинтар з Великодня й аж до Радониці.

Не варто ходити "в гості" до померлих пізньої осені та взимку - після свята Пресвятої Богородиці, оскільки вважається, що померлі теж мають відпочивати, а листя та сніг - це натуральна ковдра, яку не потрібно чіпати.

Не відвідують могили рідних у день народження померлого - вважається, що це день народження душі, а не тіла.

Якщо у цей день душа померлого завітає на свою могилу, то може сильно налякати або засмутити живих, що прийшли її провідати. Така ж заборона стосується і днів ангела.

Погода

За народними прикметами, дощова або туманна погода може сигналізувати про наближення біди, тому в такі дні також не рекомендується відвідувати кладовище, оскільки "небеса плачуть", що символізує наближення лиха.

Церковний погляд на відвідування кладовища

За думкою багатьох священників православної церкви, відвідування кладовища має бути спланованим таким чином, щоб не заважати богослужінням та не порушувати атмосферу поваги до покійних.

Вони також підтримують заборону на відвідини кладовища у святкові дні - під час головних релігійних свят, а також у неділю, коли віряни збираються на Літургію.

Священники наголошують, що відвідувати могили рідних в інші дні можна. Найкраще - провідати у день смерті, на Радоницю. Для візити краще обирати суботу - саме цей день вважається днем поминання померлих.

Варто також пам'ятати, що відвідування могили повинно мати певну мету - помолитися за рідну людину. Не просто покласти квіти чи постояти, а прочитати молитву.

А коли потрібно відвідати кладовище?

3, 9 та 40 день після смерті людини

Дата смерті людини

Поминальні дні після Великодня (понеділок, вівторок)

2, 3, 4 суботи Великого посту

Батьківські суботи (поминальні суботи)

Дотримання як церковних рекомендацій, так і народних прикмет може допомогти зберегти духовну рівновагу та гармонію в родинному колі.

Незалежно від того, чи ви керуєтеся порадами священників або дотримуєтеся традицій, важливо пам’ятати, що кладовище - це місце, яке заслуговує на повагу та осмислене відвідування.

Плануйте свої візити так, щоб не порушувати встановлені духовні та культурні традиції, зберігаючи спокій і гармонію у своєму серці.