Когда родительские субботы в 2025 году: все даты поминальных дней
Важные дни для почитания умерших, поминальные или родительские субботы, отмечаются каждый год. Но с переходом на новоюлианский календарь церковные даты сместились.
О том, когда будут родительские субботы в 2025 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Когда поминальные дни в 2024 году
22 февраля - Мясопустная родительская суббота, Вселенская родительская суббота
15 марта - суббота второй недели (недели) Великого поста
22 марта - суббота третьей недели Великого поста
29 марта - суббота четвертой недели Великого поста
9 мая - День поминовения воинов
29 апреля - Радоница (Проводы)
7 июня - Троицкая родительская суббота, Вселенская родительская суббота
26 июля - родительская суббота перед Успенским постом
27 сентября - Покровская родительская суббота
25 октября - Дмитровская родительская суббота
1 ноября - Михайловская родительская суббота
8 ноября - родительская суббота перед Рождественским постом
Традиции поминальных суббот
Поминальные или родительские субботы - особый период для почитания памяти умерших близких, родственников или друзей. В этот день в церквях обычно проводится литургия и панихида.
На общих молитвах вспоминают усопших и просят вечного упокоения их душ, ставя за это свечи. Кроме того, передают записки с именами тех, за кого следует помолиться.
После утренней службы посещают кладбища, чтобы убрать могилы и принести цветы. Приводят в порядок не только могилы знакомых, но и заброшенные - чтобы неизвестная душа почувствовала заботу и наконец обрела покой.
Затем устраивают скромную поминальную трапезу, для которой часто готовят любимые блюда усопших. Нельзя вспоминать об умерших плохо или сильно сокрушаться - это лишь "растревожит" душу. Лучше в родительские субботы пытаться вспоминать хорошие события, случавшиеся с покойниками при жизни.
В поминальные дни нельзя ссориться, ругаться или шуметь. Лучше сделать что-нибудь хорошее - например, принести в церковь крупы, хлеб или печенье для нуждающихся или подать милостыню.
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При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, сайт ПЦУ, Википедия.