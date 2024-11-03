ua en ru
Вс, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда родительские субботы в 2025 году: все даты поминальных дней

Воскресенье 03 ноября 2024 06:45
UA EN RU
Когда родительские субботы в 2025 году: все даты поминальных дней Когда родительские субботы в 2025 году (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Важные дни для почитания умерших, поминальные или родительские субботы, отмечаются каждый год. Но с переходом на новоюлианский календарь церковные даты сместились.

О том, когда будут родительские субботы в 2025 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда поминальные дни в 2024 году

22 февраля - Мясопустная родительская суббота, Вселенская родительская суббота

15 марта - суббота второй недели (недели) Великого поста

22 марта - суббота третьей недели Великого поста

29 марта - суббота четвертой недели Великого поста

9 мая - День поминовения воинов

29 апреля - Радоница (Проводы)

7 июня - Троицкая родительская суббота, Вселенская родительская суббота

26 июля - родительская суббота перед Успенским постом

27 сентября - Покровская родительская суббота

25 октября - Дмитровская родительская суббота

1 ноября - Михайловская родительская суббота

8 ноября - родительская суббота перед Рождественским постом

Традиции поминальных суббот

Поминальные или родительские субботы - особый период для почитания памяти умерших близких, родственников или друзей. В этот день в церквях обычно проводится литургия и панихида.

На общих молитвах вспоминают усопших и просят вечного упокоения их душ, ставя за это свечи. Кроме того, передают записки с именами тех, за кого следует помолиться.

После утренней службы посещают кладбища, чтобы убрать могилы и принести цветы. Приводят в порядок не только могилы знакомых, но и заброшенные - чтобы неизвестная душа почувствовала заботу и наконец обрела покой.

Затем устраивают скромную поминальную трапезу, для которой часто готовят любимые блюда усопших. Нельзя вспоминать об умерших плохо или сильно сокрушаться - это лишь "растревожит" душу. Лучше в родительские субботы пытаться вспоминать хорошие события, случавшиеся с покойниками при жизни.

В поминальные дни нельзя ссориться, ругаться или шуметь. Лучше сделать что-нибудь хорошее - например, принести в церковь крупы, хлеб или печенье для нуждающихся или подать милостыню.

Кстати, раньше мы писали, какие праздники будут в ноябре 2024 года.

А также рассказывали, когда будут отмечать Собор архистратига Михаила.

При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, сайт ПЦУ, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарь Праздники Поминальные субботы
NEWS
В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW
В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW