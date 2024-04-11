Поминальные дни и родительские субботы: когда и как правильно вспоминать умерших
Православная церковь Украины и УГКЦ с 1 сентября 2023 года перешла на новый юлианский календарь. А вместе с переходом изменились важные даты, поминальные дни и праздники в церковном календаре.
Когда в 2024 году нужно поминать умерших, навестить могилы родных и как вспоминать близких правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь.
Поминальные дни в 2024 году
13 апреля – поминальная суббота, суббота четвертой недели Великого поста
9 мая – День поминовения воинов
14 мая – Радоница (проводы)
22 июня – Троицкая родительская суббота, Вселенская родительская суббота
27 июля – родительская суббота перед Успенским постом
28 сентября – Покровская родительская суббота
19 октября – Дмитровская родительская суббота
26 октября - Кузьмина поминальная суббота
2 ноября – Михайловская родительская суббота
9 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом
Как правильно поминать умерших
Поминальные дни – это особые даты в церковных календарях, когда украинцы вспоминают и чествуют умерших родственников, друзей, членов семьи, близких людей.
В такие дни обязательно заказывают в храмах специальную службу или пишут записки для священника, где указывают, за кого из умерших нужно помолиться.
Во многих церквях в такие дни ставят свечи за упокой души умершего. Если нет возможности посетить храмы, то свечу ставят дома – у портрета умершего человека.
Еще одна традиция – на поминальные службы в церковь приносят хлеб, крупы, муку, печенье, соль и конфеты – для нуждающихся, которые помолятся за упокой души.
После службы в церкви традиционно посещают кладбища, наводят порядок на могилах и вокруг, ставят свечи и цветы. И поминают и вспоминают умерших в своих молитвах.
В старые времена существовала еще одна традиция – нужно было сделать какое-то доброе дело. Например, подать подаяние или собрать небольшую поминальную трапезу.
Стоит отметить, что умерших не вспоминают с оскорблениями или чем-нибудь плохим. В такие дни запрещено ссориться, обижать друг друга, устраивать шумные поминки и распивать алкоголь на кладбищах.
Еще дни, когда поминают усопших, не подходят для установки памятников. Разрешено только наводить порядок и покрасить ограждение.
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