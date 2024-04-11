Поминальные дни и родительские субботы: когда и как правильно вспоминать умерших

Православная церковь Украины и УГКЦ с 1 сентября 2023 года перешла на новый юлианский календарь. А вместе с переходом изменились важные даты, поминальные дни и праздники в церковном календаре.

Когда в 2024 году нужно поминать умерших, навестить могилы родных и как вспоминать близких правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Поминальные дни в 2024 году

13 апреля – поминальная суббота, суббота четвертой недели Великого поста

9 мая – День поминовения воинов

14 мая – Радоница (проводы)

22 июня – Троицкая родительская суббота, Вселенская родительская суббота

27 июля – родительская суббота перед Успенским постом

28 сентября – Покровская родительская суббота

19 октября – Дмитровская родительская суббота

26 октября - Кузьмина поминальная суббота

2 ноября – Михайловская родительская суббота

9 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом

Как правильно поминать умерших

Поминальные дни – это особые даты в церковных календарях, когда украинцы вспоминают и чествуют умерших родственников, друзей, членов семьи, близких людей.

В такие дни обязательно заказывают в храмах специальную службу или пишут записки для священника, где указывают, за кого из умерших нужно помолиться.

Во многих церквях в такие дни ставят свечи за упокой души умершего. Если нет возможности посетить храмы, то свечу ставят дома – у портрета умершего человека.

Еще одна традиция – на поминальные службы в церковь приносят хлеб, крупы, муку, печенье, соль и конфеты – для нуждающихся, которые помолятся за упокой души.

После службы в церкви традиционно посещают кладбища, наводят порядок на могилах и вокруг, ставят свечи и цветы. И поминают и вспоминают умерших в своих молитвах.

В старые времена существовала еще одна традиция – нужно было сделать какое-то доброе дело. Например, подать подаяние или собрать небольшую поминальную трапезу.

Стоит отметить, что умерших не вспоминают с оскорблениями или чем-нибудь плохим. В такие дни запрещено ссориться, обижать друг друга, устраивать шумные поминки и распивать алкоголь на кладбищах.

Еще дни, когда поминают усопших, не подходят для установки памятников. Разрешено только наводить порядок и покрасить ограждение.