Полякова впервые отреагировала на "пьяную" клевету Мицкевича касательно их тайного романа

Певица Оля Полякова впервые прокомментировала скандальные заявления с "фотодоказательствами" звезды "МастерШеф" Владисалава Мицкевича по поводу их тайного романа, который якобы длился год.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прямой эфир исполнительницы с дочерью Машей в Instagram .

Полякова отреагировала на "пьяные" выходки Мицкевича

Со слов знаменитости, "это обычный хайп на мести". Владислав, говорит певица, ранее дружил с ее семьей, и их "слитые" интимные фото были сделаны в ее доме.

"Сам автор этих пьяно-наркотических сторис уже на все ответил. Это обычный хайп на мести. Не получилось сотрудничество, дружба. Жаль, что я сразу не поняла, с каким человеком имею дело. Мы работали. Эти фото были сняты в моем доме. Он дружил с моей семьей", - сказала Полякова.

Полякова отреагировала на "пьяные" выходки Мицкевича (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Также она рассказала, что Мицкевич ее "шантажировал и требовал деньги". Впоследствии мужчина был уволен "из-за употребления алкоголя и наркотических препаратов".

"Сегодня молодые люди хотят получить все и сразу. И могут пожертвовать рабочими и дружескими отношениями. К сожалению. Он шантажировал, требовал деньги. Он был уволен из-за употребления алкоголя и наркотических препаратов", - поделилась певица.

Что касается фото, знаменитость объяснила, что подобных кадров с друзьями у нее очень много.

"Что с него взять за эту клевету? В суд на него подать? С этого человека нечего взять. От слова совсем", - прокомментировала Оля.

Оля Полякова и Владислав Мицкевич (фото: Telegram BespaLOVmedia)