Полякова впервые отреагировала на "пьяную" клевету Мицкевича касательно их тайного романа
Певица Оля Полякова впервые прокомментировала скандальные заявления с "фотодоказательствами" звезды "МастерШеф" Владисалава Мицкевича по поводу их тайного романа, который якобы длился год.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прямой эфир исполнительницы с дочерью Машей в Instagram.
Полякова отреагировала на "пьяные" выходки Мицкевича
Со слов знаменитости, "это обычный хайп на мести". Владислав, говорит певица, ранее дружил с ее семьей, и их "слитые" интимные фото были сделаны в ее доме.
"Сам автор этих пьяно-наркотических сторис уже на все ответил. Это обычный хайп на мести. Не получилось сотрудничество, дружба. Жаль, что я сразу не поняла, с каким человеком имею дело. Мы работали. Эти фото были сняты в моем доме. Он дружил с моей семьей", - сказала Полякова.
Полякова отреагировала на "пьяные" выходки Мицкевича (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Также она рассказала, что Мицкевич ее "шантажировал и требовал деньги". Впоследствии мужчина был уволен "из-за употребления алкоголя и наркотических препаратов".
"Сегодня молодые люди хотят получить все и сразу. И могут пожертвовать рабочими и дружескими отношениями. К сожалению. Он шантажировал, требовал деньги. Он был уволен из-за употребления алкоголя и наркотических препаратов", - поделилась певица.
Что касается фото, знаменитость объяснила, что подобных кадров с друзьями у нее очень много.
"Что с него взять за эту клевету? В суд на него подать? С этого человека нечего взять. От слова совсем", - прокомментировала Оля.
Оля Полякова и Владислав Мицкевич (фото: Telegram BespaLOVmedia)
Напомним, ранее экс-участник шоу "МастерШеф" вышел на связь после своих скандальных заявлений о романтических отношениях с Поляковой и объяснил, почему так поступил.
Также мы рассказывали, что артистку с дочерью Машей пристыдили за съемку во время отдыха в Монако.