ua en ru
Чт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Коханець" Олі Полякової написав пісню про неї після скандалу

Четвер 11 квітня 2024 18:29
UA EN RU
"Коханець" Олі Полякової написав пісню про неї після скандалу Міцкевич та Полякова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Нещодавно навколо співачки Олі Полякової розгорівся скандал через "докази" її "роману" з блогером та репером Владиславом Міцкевичем. Втім, згодом чоловік вибачився. А нині він присвятив співачці пісню.

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіли у команді артиста.

"У нас з Олею та її командою стались певні робочі непорозуміння. Я випив і вирішив таким чином "помститися". Не найкраща ідея і не той вчинок, яким я пишаюсь. Але вже сталося, як сталося", - визнає Міцкевич.

За словами артиста, між ним та Поляковою була іскра, але стосунків не було ніколи.

"Ми відчували на одній хвилі, створювали щось разом, у нас багато спільного. Чи відчуваю я щось до Олі? Так, я захоплююсь цією жінкою і, якщо чесно, я був би щасливий бути з нею в стосунках. Вона - неймовірна і дуже глибока людина", - зазначив співак.

Оля Полякова з Владиславом Міцкевичем (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова та Міцкевич (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нині ж MITSKEVYCH презентував кліп на нову пісню "Королева". Одразу можна помітити натяк на те, що трек присвячено Поляковій, адже у 2018 році вона стала неймовірно успішною завдяки своєму шоу "Королева ночі".

Втім, офіційно присвячувати пісню саме співачці Міцкевич не став.

"Королева" - це пісня-присвячення людині, якою я захоплююсь, як жінкою. Яку я хочу бачити у своєму житті, з якою я хочу бути поряд. І я вважаю, що кожна людина, яка зробила помилку, має право на те, щоб її пробачили", - заявив артист.

Нагадаємо, раніше Полякова вперше відреагувала на "п’яні" наклепи Міцкевича щодо їхнього таємного роману.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що Дан Балан різко поставив крапку в історії з Тіною Кароль.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оля Полякова Полякова Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Атака на генерацію. У чому відмінність ТЕС від ТЕЦ та чому Росія хоче їх знищити
Атака на генерацію. У чому відмінність ТЕС від ТЕЦ та чому Росія хоче їх знищити