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Дан Балан резко поставил точку в истории с Тиной Кароль

Четверг 11 апреля 2024 14:19
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Дан Балан резко поставил точку в истории с Тиной Кароль Кароль и Балан (фото: media.1plus1.ua)
Автор: Полина Иваненко

Певец Дан Балан, которому много лет приписывали роман с артисткой Тиной Кароль, решил сделать заявление. Он впервые высказался о том, были ли у него отношения со звездой, а также гневно обратился к фанам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, опубликованный в Telegram-канале Балана.

Так, вокруг Балана и Кароль уже много лет ходят слухи. Фаны артистов верили в том, что между ними вспыхнул роман, когда они были звездными тренерами на шоу "Голос країни".

Дан Балан резко поставил точку в истории с Тиной Кароль

Кароль и Балан (фото: media.1plus1.ua)

На фоне этого в сети даже появились фан-аккаунты, в которых поклонники собирали совместные фото Кароль и Балана. Однако бывало и так, что юзеры слишком остро реагировали на тот факт, что сейчас артисты не подогревают слухи.

И потому Балан решил публично обратиться к фанам. Его заявление было весьма эмоциональным.

"Я хочу обратиться к группе DanTina, которая терроризирует мою семью, друзей и близкое окружение: это низко! Как я вам говорил несколько лет назад: нас с Тиной не связывают близкие отношения. Мы не общались уже 2 года", - написал певец.

"Нет смысла в существовании вашей группы. Вы живете в иллюзиях, а ваши действия, которые нацелены на то, чтобы вредить другим делает ваше сообщество опасным для общества", - добавил он, обращаясь к пользователям фан-аккаунта, где его "шипперили" с Кароль.

Дан Балан резко поставил точку в истории с Тиной Кароль

Заявление Балана (скриншот)

Певец призвал фанов "проснуться и заняться своими жизнями". Балан советует пользователям, которые уделяли обсуждению его отношений с Кароль слишком много своего внимания, уделять время своей семье.

"Не тратьте его на этот бессмысленный негатив и жестокость. Верю, что в вас осталось что-то доброе", - отметил Балан.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Квиткова впервые ответила на слухи о романе с владельцем "Трухи".

Кроме этого, недавно известный украинский рок-музыкант женился.

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