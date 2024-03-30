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Блогер показал доказательства романа Поляковой со звездой "МастерШеф" (фото)

Суббота 30 марта 2024 13:10
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Блогер показал доказательства романа Поляковой со звездой "МастерШеф" (фото) Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов показал доказательства романа певицы Оли Поляковой с эксу-частником кулинарного шоу "МастерШеф" Владиславом Мицкевичем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал блогера-сплетника.

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Так, блогер опубликовал фотографии Поляковой и Мицкевича, на которых они обнимаются и целуются.

Сам кулинар признался, что он год прожил с Олей. Как можно понять из его stories, которые позже были удалены, артистка ушла от него к другому мужчине.

Блогер показал доказательства романа Поляковой со звездой &quot;МастерШеф&quot; (фото)

Блогер показал доказательства романа Поляковой со звездой &quot;МастерШеф&quot; (фото)

Блогер показал доказательства романа Поляковой со звездой &quot;МастерШеф&quot; (фото)

Оля Полякова и Владислав Мицкевич (фото: Telegram BespaLOVmedia)

"Самое страшное во всем этом, что она год в этом доме... сколько она сторис записала с этого ракурса, с другого, короче, со всех. Думаю, для всех вас это был секрет. Да, с*а обидно, не за себя, за вас, обманутых людей, которые говорили об идеальной семье", - прокомментировал вероятный роман со знаменитостью Владислав.

"Вот она приехала до конца забирать свои вещи, она с*балась из нашего дома. Следующие сториз доказательство, что мы вместе были", - добавил он, а также выбросил из окна туфли, которые якобы принадлежат певице.

Тем временем Беспалов попросил прокомментировать Мицкевича ночные заявления. Однако ответ получил лаконичный: ему "жаль туфли".

Блогер показал доказательства романа Поляковой со звездой &quot;МастерШеф&quot; (фото)

Комментарий Мицкевича по поводу ночных сторис (фото: Telegram BespaLOVmedia)

К слову, пока что Оля Полякова не прокомментировала скандальное заявление своего экс-коллеги по кулинарному проекту "Він готує, вона керує".

Недавно Полякову с дочерью Машей пристыдили за съемку во время отдыха в Монако.

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