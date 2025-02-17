Возлюбленная Венсана Касселя показала фигуру в бикини спустя месяц после родов

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram модели.

28-летняя Нара Баптиста позировала перед зеркалом в черном вязаном бикини, собрав волосы в хвост и без макияжа. Нара Баптиста (скриншот)

Позже она опубликовала в stories фото в полный рост. Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)

Напомним, с 58-летним Венсаном бразильская модель состоит в отношениях с октября 2023 года. Нара Баптиста и Венсан Кассель (фото: instagram.com/narahbaptista)

В сентябре прошлого года она сообщила в личном блоге о беременности, а в январе родила сына, которого назвали Каэтано.

"Прекрасное напоминание, что я не должна забывать о себе. Я все еще та же женщина - у меня есть эта яркая энергия. Должна признать, порой я чувствую себя разбитой и нахожусь в меланхолии. Но я благодарна, что медленно, но уверенно нахожу дорогу обратно к себе", - высказывалась о трудностях послеродового периода Нара. Нара Баптиста с ребенком (фото: instagram.com/narahbaptista)

К слову, ранее Кассель состоял в отношениях с моделью Тиной Кунаки. Они были вместе с 2016 года, а в апреле 2019-го у них родилась дочь Амазони. Пара распалась в 2023 году.

Актер также имеет двоих детей от бывшей жены Моники Беллуччи: сына Дива и дочь Леони. Супруги прожили вместе почти 14 лет, но в 2013 году развелись мирно, без публичных конфликтов.