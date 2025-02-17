Кохана Венсана Касселя показала фігуру в бікіні через місяць після пологів

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram моделі.

28-річна Нара Баптіста позувала перед дзеркалом у чорному в'язаному бікіні, зібравши волосся у хвіст та без макіяжу. Нара Баптіста (скріншот)

Пізніше вона опублікувала у stories фото у повний зріст. Нара Баптіста (фото: instagram.com/narahbaptista)

Нагадаємо, з 58-річним Венсаном бразильська модель перебуває у стосунках з жовтня 2023 року. Нара Баптіста і Венсан Кассель (фото: instagram.com/narahbaptista)

У вересні минулого року вона повідомила в особистому блозі про вагітність, а в січні народила сина, якого назвали Каетано.

"Прекрасне нагадування, що я не маю забувати про себе. Я все ще та сама жінка - у мене є ця яскрава енергія. Маю визнати, часом я почуваюся розбитою і перебуваю в меланхолії. Але я вдячна, що повільно, але впевнено знаходжу дорогу назад до себе", - висловлювалася про труднощі післяпологового періоду Нара. Нара Баптіста з дитиною (фото: instagram.com/narahbaptista)

До слова, раніше Кассель перебував у стосунках з моделлю Тіною Кунакі. Вони були разом з 2016 року, а у квітні 2019-го у них народилася донька Амазоні. Пара розпалася у 2023 році.

Актор також має двох дітей від колишньої дружини Моніки Беллуччі: сина Діва та доньку Леоні. Подружжя прожило разом майже 14 років, але у 2013 році розлучилося мирно, без публічних конфліктів.