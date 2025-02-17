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Кохана Венсана Касселя показала фігуру в бікіні через місяць після пологів

Понеділок 17 лютого 2025 13:15
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Кохана Венсана Касселя показала фігуру в бікіні через місяць після пологів Нара Баптіста (фото: instagram.com/narahbaptista)
Автор: Іванна Пашкевич

Молода кохана актора Венсана Касселя Нара Баптіста продемонструвала фігуру у купальнику через місяць після пологів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram моделі.

28-річна Нара Баптіста позувала перед дзеркалом у чорному в'язаному бікіні, зібравши волосся у хвіст та без макіяжу.Кохана Венсана Касселя показала фігуру в бікіні через місяць після пологівНара Баптіста (скріншот)

Пізніше вона опублікувала у stories фото у повний зріст.Кохана Венсана Касселя показала фігуру в бікіні через місяць після пологівНара Баптіста (фото: instagram.com/narahbaptista)

Нагадаємо, з 58-річним Венсаном бразильська модель перебуває у стосунках з жовтня 2023 року.Кохана Венсана Касселя показала фігуру в бікіні через місяць після пологівНара Баптіста і Венсан Кассель (фото: instagram.com/narahbaptista)

У вересні минулого року вона повідомила в особистому блозі про вагітність, а в січні народила сина, якого назвали Каетано.

"Прекрасне нагадування, що я не маю забувати про себе. Я все ще та сама жінка - у мене є ця яскрава енергія. Маю визнати, часом я почуваюся розбитою і перебуваю в меланхолії. Але я вдячна, що повільно, але впевнено знаходжу дорогу назад до себе", - висловлювалася про труднощі післяпологового періоду Нара.Кохана Венсана Касселя показала фігуру в бікіні через місяць після пологівНара Баптіста з дитиною (фото: instagram.com/narahbaptista)

До слова, раніше Кассель перебував у стосунках з моделлю Тіною Кунакі. Вони були разом з 2016 року, а у квітні 2019-го у них народилася донька Амазоні. Пара розпалася у 2023 році.

Актор також має двох дітей від колишньої дружини Моніки Беллуччі: сина Діва та доньку Леоні. Подружжя прожило разом майже 14 років, але у 2013 році розлучилося мирно, без публічних конфліктів.

До слова, раніше дружина Позитива вразила чесними фото через місяць після пологів.

Також Пономарьов показав красеня-сина на рідкісному фото.

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