Кохана Венсана Касселя показала фігуру в бікіні через місяць після пологів
Молода кохана актора Венсана Касселя Нара Баптіста продемонструвала фігуру у купальнику через місяць після пологів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram моделі.
28-річна Нара Баптіста позувала перед дзеркалом у чорному в'язаному бікіні, зібравши волосся у хвіст та без макіяжу.Нара Баптіста (скріншот)
Пізніше вона опублікувала у stories фото у повний зріст.Нара Баптіста (фото: instagram.com/narahbaptista)
Нагадаємо, з 58-річним Венсаном бразильська модель перебуває у стосунках з жовтня 2023 року.Нара Баптіста і Венсан Кассель (фото: instagram.com/narahbaptista)
У вересні минулого року вона повідомила в особистому блозі про вагітність, а в січні народила сина, якого назвали Каетано.
"Прекрасне нагадування, що я не маю забувати про себе. Я все ще та сама жінка - у мене є ця яскрава енергія. Маю визнати, часом я почуваюся розбитою і перебуваю в меланхолії. Але я вдячна, що повільно, але впевнено знаходжу дорогу назад до себе", - висловлювалася про труднощі післяпологового періоду Нара.Нара Баптіста з дитиною (фото: instagram.com/narahbaptista)
До слова, раніше Кассель перебував у стосунках з моделлю Тіною Кунакі. Вони були разом з 2016 року, а у квітні 2019-го у них народилася донька Амазоні. Пара розпалася у 2023 році.
Актор також має двох дітей від колишньої дружини Моніки Беллуччі: сина Діва та доньку Леоні. Подружжя прожило разом майже 14 років, але у 2013 році розлучилося мирно, без публічних конфліктів.