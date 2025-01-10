ua en ru
Пт, 10 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

58-летний Венсан Кассель в четвертый раз стал отцом

Пятница 10 января 2025 14:20
UA EN RU
58-летний Венсан Кассель в четвертый раз стал отцом Венсан Кассель и Нора Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)
Автор: Иванна Пашкевич

Французский актер Венсан Кассель стал отцом в четвертый раз: у него и его возлюбленной, 27-летней модели Нары Баптисты, родился сын.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Малыш появился на свет 7 января. Судя по фото, мальчика назвали Каэтано.

"Угадайте, кто родился 7 января 2025 года. Уже умный, полный здоровья, любви и стихов. Самый крутой чувак на свете", - написал в публикации актер.

58-летний Венсан Кассель в четвертый раз стал отцом

Венсан Кассель в четвертый раз стал отцом (фото: instagram.com/narahbaptista)

Для Касселя это первый сын и четвертый ребенок: у актера есть три дочери - Дива и Леони от Моники Беллуччи и Амазони от Тины Кунаки. Нара Баптиста стала мамой впервые.

Об отношениях пары стало известно в сентябре прошлого года, когда они поделились совместными фото в соцсетях, а уже в мае звезды появились вместе на красной дорожке Каннского фестиваля.

58-летний Венсан Кассель в четвертый раз стал отцом

58-летний Венсан Кассель в четвертый раз стал отцом

Венсан Кассель и Нора Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)

В сети считают, что Нара похожа на бывшую избранницу Касселя Тину Кунаки. По слухам, именно из-за этого она недавно решила изменить свой стиль.

Напомним, что актер женился на модели Тине в 2018 году, а через год у них родилась дочь Амазони. Однако весной 2023 года стало известно об их разводе. До этого актер был в браке с Моникой Белуччи, которая родила ему двух дочерей.

58-летний Венсан Кассель в четвертый раз стал отцом

58-летний Венсан Кассель в четвертый раз стал отцом

Венсан Кассель и Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Ранее мы рассказывали, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус тайно поженились.

Также писали, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венсан Кассель Дети Звёзды
NEWS
В двух областях России под удар попали замаскированные военные заводы, - ЦПД
В двух областях России под удар попали замаскированные военные заводы, - ЦПД