Клопотенко предложил создать "современный гимн Киева": как отреагировали украинцы

Ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко столкнулся с критикой в соцсетях после того, как предложил заменить знаменитую песню "Києве мій" новым "современным гимном Киева".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, после возвращения в столицу из очередной экспедиции, кулинар признался, что, услышав эту песню на вокзале, невольно начинает ассоциировать ее с советской эпохой.

"Неожиданный вопрос о песне "Києве мій". Она вроде норм, все ее любят и все такое. Но когда я прибываю на вокзал и слышу ее, то оказываюсь как в каком-то советском фильме. Хочется чего-то нового. У кого тоже так? Есть смысл создать какой-то более современный гимн Киева и предложить Укрзализныце, чтобы включали его? Напишите ваше мнение. Цем", - поделился Евгений.

Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)

Что думают об этом юзеры

Пользователи сети, в частности его звездные коллеги, не поддержали идею Клопотенко.

"Нет. Хороший винтаж. Классика. Украинская, хоть и в тот период. Очень для нас всех символична. Не подписываю петицию", - написала писательница Ирэна Карпа.

Остальные также считают, что "Києве мій" не касается советщины.

Люблю пісню Києве мій, радянщиною не пахне, в часи радянщини мене лише переносить велика кількість російської мови навколо…

Пісня "Як тебе не любити, Києве мій", то шедевр, символ нашого міста. Не потрібно його чіпати чи змінювати!

Мені подобається ця пісня і чути її на вокзалі, коли прибуваю. Я б не назвала це радянщиною. Це ретро, класика

Євгене, як людина, що закінчила школу імені автора цих віршів (як і багатьох інших віршів-пісень. Протестуватиму проти такої пропозиції. Це була дуже достойна людина, талановитий поет

Отметим, что "Як тебе не любити, Києве мій" - песня, написанная в 1962 году композитором Игорем Шамо на стихи поэта Дмитрия Луценко. Впервые исполнил ее певец Юрий Гуляев в мае того же года.

В ноябре 2014 Киевский городской совет официально утвердил эту композицию как гимн города.