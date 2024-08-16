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Клопотенко предложил создать "современный гимн Киева": как отреагировали украинцы

Пятница 16 августа 2024 16:33
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Клопотенко предложил создать "современный гимн Киева": как отреагировали украинцы Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко столкнулся с критикой в соцсетях после того, как предложил заменить знаменитую песню "Києве мій" новым "современным гимном Киева".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, после возвращения в столицу из очередной экспедиции, кулинар признался, что, услышав эту песню на вокзале, невольно начинает ассоциировать ее с советской эпохой.

"Неожиданный вопрос о песне "Києве мій". Она вроде норм, все ее любят и все такое. Но когда я прибываю на вокзал и слышу ее, то оказываюсь как в каком-то советском фильме. Хочется чего-то нового. У кого тоже так? Есть смысл создать какой-то более современный гимн Киева и предложить Укрзализныце, чтобы включали его? Напишите ваше мнение. Цем", - поделился Евгений.

Клопотенко предложил создать &quot;современный гимн Киева&quot;: как отреагировали украинцы

Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)

Что думают об этом юзеры

Пользователи сети, в частности его звездные коллеги, не поддержали идею Клопотенко.

"Нет. Хороший винтаж. Классика. Украинская, хоть и в тот период. Очень для нас всех символична. Не подписываю петицию", - написала писательница Ирэна Карпа.

Остальные также считают, что "Києве мій" не касается советщины.

  • Люблю пісню Києве мій, радянщиною не пахне, в часи радянщини мене лише переносить велика кількість російської мови навколо…
  • Пісня "Як тебе не любити, Києве мій", то шедевр, символ нашого міста. Не потрібно його чіпати чи змінювати!
  • Мені подобається ця пісня і чути її на вокзалі, коли прибуваю. Я б не назвала це радянщиною. Це ретро, класика
  • Євгене, як людина, що закінчила школу імені автора цих віршів (як і багатьох інших віршів-пісень. Протестуватиму проти такої пропозиції. Це була дуже достойна людина, талановитий поет

Отметим, что "Як тебе не любити, Києве мій" - песня, написанная в 1962 году композитором Игорем Шамо на стихи поэта Дмитрия Луценко. Впервые исполнил ее певец Юрий Гуляев в мае того же года.

В ноябре 2014 Киевский городской совет официально утвердил эту композицию как гимн города.

Ранее Евгений Клопотенко признался, сколько донатит и зарабатывает в месяц.

Также он удивил, как выглядел в 21 год.

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