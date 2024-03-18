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Евгений Клопотенко признался, сколько донатит и зарабатывает в месяц. Цифры вас поразят

Понедельник 18 марта 2024 17:10
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Евгений Клопотенко признался, сколько донатит и зарабатывает в месяц. Цифры вас поразят Сколько получает Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
Автор: Полина Иваненко

Кулинар Евгений Клопотенко рассказал, сколько он зарабатывает и сколько доначит на помощь ВСУ ежемесячно. Как оказалось, иногда шеф-повар может уйти в "минус", но в целом он получает немало денег.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Клопотенко рассказал в интервью Эмме Антонюк, уже вышедшее на ее YouTube-канале "Це ніхто не буде дивитися".

Сколько зарабатывает Клопотенко

По словам кулинара, он считает себя финансово успешным человеком, но отмечает, что его бизнесы "построены на его лице". Он может капитализировать свой сайт, но если захочет продать все, чтобы поехать на Мальдивы, то у него ничего не будет.

Впрочем, Клопотенко планирует открывать новые бизнесы и не останавливается на достигнутом.

Евгений Клопотенко признался, сколько донатит и зарабатывает в месяц. Цифры вас поразятКлопотенко назвал сумму, зарабатываемую ежемесячно (скриншот)

"Ну, где-то в месяц я получу, не знаю, где-то 200-250-350 (тысяч). От 300 до 800 тысяч, но бывает и такое, что минус 500 (тысяч) получу, это же бизнес", - сказал кулинар и отметил, что речь идет о гривнах.

"Зарплатный фонд, например, в моем только бренде, это 1,5 миллиона гривен. Я должен каждый месяц платить людям, которые в команде", - добавил он.

Клопотенко также рассказал, что уже два года не может поменять машину, но у него есть водитель, ассистент и "прекрасная команда", состоящая из 300 человек.

Евгений Клопотенко (фото: СТБ)

Известный кулинар назвал сумму, отправляемую на ВСУ (фото: СТБ)

Сколько Клопотенко донатит ежемесячно

Кулинар назвал сумму, выделяемую на помощь ВСУ. Речь идет о более чем 100 тысячах гривен.

"Донач, в среднем, где-то 120 (тысяч гривен), ну 100-150 тысяч я доначу в месяц. Но это зависит еще от того, что у меня еще каждая компания моя отдельно донатит", - объяснил Клопотенко.

Напомним, недавно мы уже рассказывали, что Анна Тринчер кардинально сменила имидж.

Кроме того, ранее стало известно, что Ольгу Сумскую "подловили" без макияжа.

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