Клопотенко запропонував створити "сучасний гімн Києва": як відреагували українці
Ресторатор і шеф-кухар Євген Клопотенко зіштовхнувся з критикою у соцмережах після того, як запропонував замінити знамениту пісню "Києве мій" новим "сучасним гімном Києва".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, після повернення до столиці з чергової експедиції, кулінар зізнався, що, почувши цю пісню на вокзалі, мимоволі починає асоціювати її з радянською епохою.
"Неочікуване питання про пісню "Києве мій". Вона наче норм, всі її люблять і все таке. Але коли я прибуваю на вокзал і чую її, то опиняюся наче в якомусь радянському фільмі. Хочеться чогось нового. В кого теж так? Є сенс створити якийсь більш сучасний гімн Києва і запропонувати Укрзалізниці, щоб вмикали його? Напишіть вашу думку. Цьом", - поділився Євген.
Євген Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
Що думають про це юзери
Користувачі мережі, зокрема, його зіркові колеги, не підтримали ідею Клопотенка.
"Ні. Гарний вінтаж. Класика. Українська, хоч і того періоду. Дуже для нас всіх символічна. Не підписую петицію", - написала письменниця Ірена Карпа.
Решта також вважають, що "Києве мій" не стосується радянщини.
- Люблю пісню Києве мій, радянщиною не пахне, в часи радянщини мене лише переносить велика кількість російської мови навколо…
- Пісня "Як тебе не любити, Києве мій", то шедевр, символ нашого міста. Не потрібно його чіпати чи змінювати!
- Мені подобається ця пісня і чути її на вокзалі, коли прибуваю. Я б не назвала це радянщиною. Це ретро, класика
- Євгене, як людина, що закінчила школу імені автора цих віршів (як і багатьох інших віршів-пісень. Протестуватиму проти такої пропозиції. Це була дуже достойна людина, талановитий поет
Зазначимо, що "Як тебе не любити, Києве мій" - пісня, написана 1962 року композитором Ігорем Шамо на вірші поета Дмитра Луценка. Уперше її виконав співак Юрій Гуляєв у травні того ж року.
У листопаді 2014-го Київська міська рада офіційно затвердила цю композицію як гімн міста.