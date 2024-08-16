Клопотенко запропонував створити "сучасний гімн Києва": як відреагували українці

Ресторатор і шеф-кухар Євген Клопотенко зіштовхнувся з критикою у соцмережах після того, як запропонував замінити знамениту пісню "Києве мій" новим "сучасним гімном Києва".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, після повернення до столиці з чергової експедиції, кулінар зізнався, що, почувши цю пісню на вокзалі, мимоволі починає асоціювати її з радянською епохою.

"Неочікуване питання про пісню "Києве мій". Вона наче норм, всі її люблять і все таке. Але коли я прибуваю на вокзал і чую її, то опиняюся наче в якомусь радянському фільмі. Хочеться чогось нового. В кого теж так? Є сенс створити якийсь більш сучасний гімн Києва і запропонувати Укрзалізниці, щоб вмикали його? Напишіть вашу думку. Цьом", - поділився Євген.

Євген Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)

Що думають про це юзери

Користувачі мережі, зокрема, його зіркові колеги, не підтримали ідею Клопотенка.

"Ні. Гарний вінтаж. Класика. Українська, хоч і того періоду. Дуже для нас всіх символічна. Не підписую петицію", - написала письменниця Ірена Карпа.

Решта також вважають, що "Києве мій" не стосується радянщини.

Люблю пісню Києве мій, радянщиною не пахне, в часи радянщини мене лише переносить велика кількість російської мови навколо…

Пісня "Як тебе не любити, Києве мій", то шедевр, символ нашого міста. Не потрібно його чіпати чи змінювати!

Мені подобається ця пісня і чути її на вокзалі, коли прибуваю. Я б не назвала це радянщиною. Це ретро, класика

Євгене, як людина, що закінчила школу імені автора цих віршів (як і багатьох інших віршів-пісень. Протестуватиму проти такої пропозиції. Це була дуже достойна людина, талановитий поет

Зазначимо, що "Як тебе не любити, Києве мій" - пісня, написана 1962 року композитором Ігорем Шамо на вірші поета Дмитра Луценка. Уперше її виконав співак Юрій Гуляєв у травні того ж року.

У листопаді 2014-го Київська міська рада офіційно затвердила цю композицію як гімн міста.