Сразу не узнать: Евгений Клопотенко удивил, как выглядел в 21 год (фото)
В соцсетях набирает популярность новый тренд - покажи себя в 21. Кулинар Евгений Клопотенко тоже подхватил этот флешмоб. Соответствующими фотографиями он поделился в соцсетях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ресторатора.
Как выглядел кулинар 16 лет назад
Так, на архивном снимке, опубликованном звездой, он позирует совсем юным с обнаженным торсом в белых шортах на фоне моря.
На плечах у Евгения лежит украинский флаг.
Евгений Клопотенко показал, как выглядел 16 лет назад (фото: instagram.com/klopotenko)
Впоследствии Клопотенко запостил еще одно фото, где ему также 21 год. Кадр, вероятно, был сделан на каком-то мероприятии в кругу друзей.
В тот период времени у ресторатора не было кудрей и фирменных усов, которые сейчас он называет своим талисманом.
"Теперь и вы показывайте себя в 21 и отмечайте меня. Если и ностальгировать, то только вместе", - подписал фото Клопотенко.
Евгений Клопотенко показал, как выглядел 16 лет назад (фото: instagram.com/klopotenko)
Недавно Маша Полякова призналась, сколько зарабатывает, и назвала самый дорогой подарок от родителей.
Также беременная звезда "Пацанок" улетела рожать в США и раскрыла первые расходы.