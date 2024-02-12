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Сразу не узнать: Евгений Клопотенко удивил, как выглядел в 21 год (фото)

Понедельник 12 февраля 2024 17:35
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Сразу не узнать: Евгений Клопотенко удивил, как выглядел в 21 год (фото) Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
Автор: Иванна Пашкевич

В соцсетях набирает популярность новый тренд - покажи себя в 21. Кулинар Евгений Клопотенко тоже подхватил этот флешмоб. Соответствующими фотографиями он поделился в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ресторатора.

Как выглядел кулинар 16 лет назад

Так, на архивном снимке, опубликованном звездой, он позирует совсем юным с обнаженным торсом в белых шортах на фоне моря.

На плечах у Евгения лежит украинский флаг.

Сразу не узнать: Евгений Клопотенко удивил, как выглядел в 21 год (фото)

Евгений Клопотенко показал, как выглядел 16 лет назад (фото: instagram.com/klopotenko)

Впоследствии Клопотенко запостил еще одно фото, где ему также 21 год. Кадр, вероятно, был сделан на каком-то мероприятии в кругу друзей.

В тот период времени у ресторатора не было кудрей и фирменных усов, которые сейчас он называет своим талисманом.

"Теперь и вы показывайте себя в 21 и отмечайте меня. Если и ностальгировать, то только вместе", - подписал фото Клопотенко.

Сразу не узнать: Евгений Клопотенко удивил, как выглядел в 21 год (фото)

Евгений Клопотенко показал, как выглядел 16 лет назад (фото: instagram.com/klopotenko)

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