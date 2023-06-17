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Клопотенко говорит, что огурцы нужно консервировать только так

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Суббота 17 июня 2023 08:20
Клопотенко говорит, что огурцы нужно консервировать только так Как консервировать огурцы по рецепту Клопотенко (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Сезон консервации с началом лета можно объявлять открытым. По этому поводу известный кулинар Евгений Клопотенко поделился лучшим рецептом консервированных огурцов.

Об этом шеф-повар рассказал на своем канале YouTube.

Ингредиенты на 3 банки по 1 литру:

  • 1,6 кг огурцов
  • 1,4 л воды
  • 4 ч. л. соли
  • 8 ч. л. сахара
  • 1-2 ч. л. семен укропа
  • 6 ст. л. уксуса
  • 9 зубчиков чеснока (по 3 в каждую банку)
  • 12 лавровых листов (по 4 в каждую банку)
  • 30 горошин черного перца (по 10 горошин в каждую банку)
  • 6 веточек укропа (по 2 веточки в каждую банку)

Пошаговое приготовление

Подготовьте огурцы к консервированию. Вымойте и подсушите.

Налейте в кастрюлю воду, добавьте соль, сахар, семена укропа, уксус. Доведите до кипения.

Наполните чистые стерилизованные банки специями, сделав своего рода "подушку" для огурцов. Там должна быть лаврушка, чеснок, черный перец горошком, несколько веточек зеленого укропа.

Наполните банки огурцами и залейте горячим маринадом.

Прикройте крышками и простерилизуйте в кастрюле, положив на дно полотенце. Залейте водой и простерилизуйте после закипания в течение 10 минут.

Закрутите плотно крышками и по желанию переверните. Это поможет убедиться, что банки точно закрыты плотно.

Ранее Евгений Клопотенко также рассказал, как правильно варить варенье.

Также читайте, почему огурцы плохо плодоносят.

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