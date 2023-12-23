Как правильно варить рис, чтобы он был идеальным

Рис - это одна из самых популярных круп в мире. Он используется в разных блюдах, от салатов до гарниров. Также его добавляют в кутью, ведь такое блюдо на Святчевер не только вкусное, но еще и полезное.

При написании материала были использованы источники: сайты Gurman и кулинара Евгения Клопотенко.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как варить рис на кутью, чтобы он был нужной консистенции.

Для того чтобы рис был идеальным, важно придерживаться некоторых советов. Существует несколько основных секретов:

используйте качественный рис

лучший рис для кутьи - это длиннозернистый, например, басмати

промывайте рис перед варкой, это поможет удалить лишний крахмал и сделает крупу более рассыпчатой.

варите рис в достаточном количестве воды, пропорция крупы к воде должна быть примерно 1:2

не переваривайте рис, он уже готов, когда легко рассасывается зубами

добавьте в воду немного соли, это придаст рису приятный вкус

добавьте в воду немного масла, это поможет крупе не слипаться.

варите рис на медленном огне, это поможет ему равномерно провариться.

Какой рис выбрать для кутьи (фото: freepik.com)

Рецепт кутьи из риса

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

300 г длиннозернистого пропаренного риса

50 г чернослива

50 г орехов

2 ст. л. меда

3 ст. л. мака

Промойте рис и залейте водой (на одну часть крупы две части воды). Проварите его 5 минут, пока крупа не начнет кипеть. Затем выключайте огонь, накрывайте рис крышкой и оставляйте на 15 минут.

Пока крупа будет запариваться, залейте мак кипятком, а после того, как он начнет набухать, слейте воду. Это лучше делать на сите с марлей. Чернослив нужно промыть и нарезать, а орехи измельчите ножом.

Когда рис запарится, добавляйте к нему черносливы, орехи, мак и мед. Начните вымешивать. Можно добавить немного воды, чтобы сделать кутью более "влажной". После этого подавайте праздничное блюдо на стол.