Три главных правила, которые помогут выбрать качественную сгущенку
Иногда, чтобы удешевить изготовление сгущенки, производители добавляют пальмовое масло вместо натуральных жиров. А это ухудшает качество продукта.
О том, что учитывать при выборе сгущенки, чтобы выбрать качественный вариант, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовали источники: Klopotenko.com и Jisty.com.ua.
Читайте этикетку
Стоит покупать сгущенное молоко, которое изготовлено по стандарту ДСТУ и на этикетке есть соответствующая маркировка об этом. Обязательно следует проверить дату изготовления и срок годности. В жестяных банках продукт хранится в течение года, а в пластиковых - 2-3 месяца.
Проанализируйте состав
Внимательно прочтите состав сгущенки. В настоящей должно быть только молоко и сахар, а жирность должна быть не менее 8,5%. Также могут добавлять аскорбиновую кислоту для предотвращения окисления, и производные натрия или калия для стабилизации.
Если в состав продукта входят растительные жиры, то он не может быть натуральным. Некоторые производители добавляют крахмал для искусственного загущения, а он значительно ухудшает вкус.
Также часто при производстве добавляют пальмовое (кокосовое) молоко, потому что оно дешевле коровьего. А еще - диоксид титана (Е-171) - неорганический пигмент, который используют для производства бумаги, резины, лакокрасочных материалов. Итак, если видите на этикетке отметку Е-171, то уже можете сделать соответствующие выводы о качестве продукта.
Оцените цвет, запах и текстуру
Проверьте текстуру молока. Если в нем есть комочки сахара, то это признак того, что производитель использовал некачественный подсластитель. Еще одна причина - нарушенные условия или сроки хранения.
Сгущенка должна иметь белый цвет с кремовым оттенком. Если она светло-коричневая - значит производитель не придерживался технологий изготовления.
Качественное молоко должно быть умеренно густым. Если оно слишком редкое, то означает, что в нем мало белков, густое - много растительных жиров или его хранили при высокой температуре. Пахнуть оно должно пастеризованным молоком без лишних ароматизаторов.
Можно ли дома проверить качество сгущенки
"Это можно сделать только лабораторно. Если вы в поиске своей идеальной сгущенки, то образцы можно отнести в лабораторию, а после решить, какой именно продукт будет стоять у вас в холодильнике. И, если вы в интернете увидите эксперименты, которыми якобы можно проверить качество сгущенки, то их правдоподобие под большим вопросом", - говорит повар Евгений Клопотенко.
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