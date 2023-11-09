Клопотенко объяснил, как размораживать мясо и рыбу, чтобы не испортить их вкус

Неправильное размораживание мяса и рыбы портит их вкус и текстуру, а это оказывает непосредственное влияние на качество и вид блюда. Однако, существует одна технология, которая позволяет сохранить все характеристики продукта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео повара Евгения Клопотенко в YouTube .

Как правильно размораживать мясо и рыбу

"Вы когда-нибудь задумывались над тем, как приготовить замороженные продукты без потери вкуса и текстуры? Я собрал для вас бесценные советы и подсказки, которые изменят ваше представление о кулинарии", - говорит повар.

Он объясняет, что в молекулах рыбы и мяса есть много жидкости. И если их резко заморозить, а потом резко разморозить, то они просто треснут.

"Поэтому нам нужно потихоньку замораживать и потихоньку замораживать продукт. И тогда будет максимальная польза в таком продукте", - говорит Клопотенко.

Он также добавляет, что если замороженную рыбу сразу бросить в горячую воду, то ее молекулы разорвутся и она будет порвана и после приготовления такой продукт уже будет не очень вкусный.

"Сначала надо достать рыбу из морозильной камеры и поместить ее в холодильник на 3-4 часа. После этого оставьте рыбу при комнатной температуре еще на столько же времени. Так она правильно разморозится", - советует Євгений.

Повар добавляет, что в морозильнике примерно 18 градусов мороза, в холодильнике 4 тепла, а на кухне около 20 градусов тепла. В таких условиях перепад температур относительно плавный, поэтому рыба лучше размораживается.

Что делать, если нужно быстро разморозить продукт

Если у вас мало времени, Клопотенко советует положить рыбу или мясо в пакет и опустить в сосуд с холодной водой. Этот способ он называет наиболее эффективным в домашних условиях.

"Но если вы приходите домой и очень голодны, а у вас лежит кусок замороженной курицы, то в принципе его можно начать готовить. Для этого вам нужно либо очень горячая вода, либо очень-очень горячая сковорода. Можно быстро обжарить мясо, а потом отправить в духовку на 15-20 минут", - говорит повар.

При этом Клопотенко не советует размораживать продукты в микроволновке, потому что она повреждает структуру мяса.