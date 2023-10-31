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Добавьте один ингредиент. Клопотенко раскрыл секрет идеальных пышных оладий

Украина, Вторник 31 октября 2023 08:30
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Добавьте один ингредиент. Клопотенко раскрыл секрет идеальных пышных оладий Как приготовить пышные оладьи (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler
Эксперт: Евгений Клопотенко

Сладкие оладьи - это идеальное блюдо для завтрака, однако их приготовить получается не у каждой хозяйки. Правильно приготовленные оладьи должны быть пышными и в меру сладкими. Для этого попробуйте добавить один нестандартный ингредиент.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео Евгения Клопотенко рассказывает, как приготовить идеальные пышные оладьи.

Что нам понадобится

Ингредиенты

  • 250 граммов пшеничной муки
  • 10 граммов прессованных дрожжей
  • 250 миллилитров молока
  • одно яйцо
  • щепотка соли
  • две чайные ложки сахара
  • две столовые ложки подсолнечного масла

При желании вы также можете приготовить тыквенный конфитюр. Для него нужно:

  • 500 граммов тыквы
  • один апельсин
  • 25 миллилитров воды
  • 200 граммов сахара
  • четыре столовых ложки подсолнечного масла

Как готовить пышные оладьи

Возьмите большую миску и высыпьте туда дрожжи, залейте их молоком и размешайте. Затем добавьте яйцо, взбейте и постепенно начинайте вводить муку. Консистенция теста должна быть густой и однородной.

Не забудьте также про подсолнечное масло, сахар и соль.

Теперь отставьте тесто на 40 минут, накрыв полотенцем.

Когда время пройдет, смажьте сковороду и ложку растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Выкладывайте тесто по одной столовой ложке и жарьте с каждой стороны по несколько минут.

Чтобы приготовить тыквенный конфитюр, нарежьте тыкву мелкими кубиками и высыпьте в сотейник. Залейте ее водой и растительным маслом, добавьте сахар, натрите апельсиновую цедру и варите на медленном огне 20 минут.

Когда все готово, соедините оладьи с конфитюром и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Раньше мы рассказывали, как приготовить нежную творожную запеканку с тыквой.

Читайте также традиционный рецепт тыквенной каши с идеальными пропорциями.

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приготування страв оладки Евгений Клопотенко