Добавьте один ингредиент. Клопотенко раскрыл секрет идеальных пышных оладий
Сладкие оладьи - это идеальное блюдо для завтрака, однако их приготовить получается не у каждой хозяйки. Правильно приготовленные оладьи должны быть пышными и в меру сладкими. Для этого попробуйте добавить один нестандартный ингредиент.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео Евгения Клопотенко рассказывает, как приготовить идеальные пышные оладьи.
Что нам понадобится
Ингредиенты
- 250 граммов пшеничной муки
- 10 граммов прессованных дрожжей
- 250 миллилитров молока
- одно яйцо
- щепотка соли
- две чайные ложки сахара
- две столовые ложки подсолнечного масла
При желании вы также можете приготовить тыквенный конфитюр. Для него нужно:
- 500 граммов тыквы
- один апельсин
- 25 миллилитров воды
- 200 граммов сахара
- четыре столовых ложки подсолнечного масла
Как готовить пышные оладьи
Возьмите большую миску и высыпьте туда дрожжи, залейте их молоком и размешайте. Затем добавьте яйцо, взбейте и постепенно начинайте вводить муку. Консистенция теста должна быть густой и однородной.
Не забудьте также про подсолнечное масло, сахар и соль.
Теперь отставьте тесто на 40 минут, накрыв полотенцем.
Когда время пройдет, смажьте сковороду и ложку растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Выкладывайте тесто по одной столовой ложке и жарьте с каждой стороны по несколько минут.
Чтобы приготовить тыквенный конфитюр, нарежьте тыкву мелкими кубиками и высыпьте в сотейник. Залейте ее водой и растительным маслом, добавьте сахар, натрите апельсиновую цедру и варите на медленном огне 20 минут.
Когда все готово, соедините оладьи с конфитюром и наслаждайтесь. Приятного аппетита!
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