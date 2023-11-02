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Самый вкусный тыквенный суп, который обязательно нужно попробовать этой осенью: рецепт от Ярославского

Четверг 02 ноября 2023 08:30
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Самый вкусный тыквенный суп, который обязательно нужно попробовать этой осенью: рецепт от Ярославского Как приготовить тыквенный суп (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler
Эксперт: Владимир Ярославский

Осенью самое время пробовать новые рецепты из тыквы. Хитом этого сезона на вашей кухне может стать суп, с добавлением консервированных томатов и тыквенных семян.

Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию шеф-повара Владимира Ярославского в Instagram.

Самый вкусный рецепт тыквенного супа

"В осенне-зимний сезон я довольно часто дегустирую супы из тыквы. И меня всегда накрывает безудержным потоком сладкого вкуса, что, конечно, немного мешает в тыквенном супе. И все же однажды мне удалось найти самый вкусный рецепт этого блюда, которым я с особым удовольствием делюсь с вами", - говорит повар.

Как выбрать тыкву:

  • берите яркие по цвету мякоти сорта - чем ярче, тем вкуснее
  • попробуйте сырую тыкву и вы сразу поймете ее характеристики
  • хорошими считаются продолговатые сорта, Ромашка и Мускат

Ингредиенты:

  • 600-700 г печеной тыквы с тимьяном
  • 100 г лука
  • 300 г консервированных томатов в собственном соке
  • 20 г желтой пасты карри или сухой смеси
  • тыквенные семена, тыквенное масло
  • масло для жарки и запекания

Как приготовить

Очистите тыкву, нарежьте на произвольные куски, сбрызните оливковым маслом и посыпьте солью свежие веточки тимьяна. Запекайте в духовке под фольгой или в рукаве в течение 30 минут при температуре 200 градусов.

"Потом я открываю и еще минут 10 пеку - подсушиваю тыкву. Зимой я использую томаты Пелати, но если есть свежие - то нужно их взять вдвое больше и предварительно бланшировать, чтобы снять кожуру", - говорит Ярославский.

Нарежьте лук. На среднем огне обжарьте до легкого румянца, добавьте томаты и потушите еще 10 минут.

Добавьте запеченную тыкву, даже с жидкостью, если есть на противне. Также влейте овощной бульон или воду, доведите до кипения и погружным блендером перебейте все в пюре. Водой регулируйте желаемую густоту.

Посолите и добавьте по вкусу пасти карри. Подавайте блюдо горячим, полив тыквенным маслом и посыпав немного подсушенными семенами тыквы.

"Кстати, можно также добавлять кокосовые сливки - как украшение или для разнообразия вкуса уже во время подачи блюда. Также этот рецепт подойдет на Великий пост. Кушайте с удовольствием", - говорит Ярославский.

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