Что произойдет с организмом, если ежедневно есть яблоки: 9 неожиданных последствий для здоровья

Такой привычный для нас продукт как яблоки может давать совершенно неожиданные последствия для здоровья. Ученые исследовали, как эти фрукты влияют на наш организм и что происходит при их регулярном употреблении.

Яблоки помогают похудеть

Яблоки снабжают организм питательными веществами, которые могут помочь похудеть или контролировать вес. Употребление этих фруктов снижает аппетит, соответственно человек чувствует сытость, поэтому употребляет меньше калорий.

В журнале Американского колледжа питания утверждается, что полифенолы - природные антиоксиданты - содержащиеся в яблоках, могут помочь похудеть и даже противодействовать ожирению.

Снижается риск диабета

Потребление яблок и груш было связано с понижением риска развития диабета 2 типа на 18%. Даже употребление только одного этого фрукта в неделю снижает риск на 3%.

Содержащиеся в яблоках полифенолы связаны с защитой от таких заболеваний, как диабет и сердечные заболевания.

Эти фрукты поддерживают здоровье мозга

Яблоки содержат определенный тип полифенола под названием кверцетин, являющийся пигментом, содержащимся во многих других видах фруктов и овощей. Было обнаружено, что кверцетин оказывает антиоксидантное действие - он помогает бороться с болезнью Альцгеймера и деменцией.

Также ученые говорят, что кверцетин обладает противораковыми, противовоспалительными и противовирусными свойствами, а также потенциально может помочь защитить от сердечно-сосудистых проблем.

Могут улучшить здоровье сердца

Исследование 2019 года, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, что люди с умеренно высоким уровнем холестерина, потреблявшие 2 яблока в день, снизили уровень "плохого" холестерина, и увеличили расширение кровеносных сосудов. А это может снизить риск сердечных заболеваний.

Способствуют снижению давления

Исследование 2020 показало, что продукты, богатые флаванолом, в частности яблоки, могут помочь снизить артериальное давление. Для этого следует съедать 2 фрукта каждый день.

Кроме того, флаванолы также могут обладать противораковыми, противовоспалительными и противовирусными свойствами.

Улучшают работу кишечных бактерий

Здоровое пищеварение и здоровая иммунная система начинаются в кишечнике. Регулярное употребление яблок способствует увеличению количества полезных кишечных бактерий.

Употребление разных сортов яблок, в том числе Pink Lady, Golden Delicious и Renetta Canada, увеличило популяцию полезных актинобактерий в кишечнике участников исследования. Актинобактерии известны как один из основных компонентов микробиоты, они необходимы для здоровья кишечника.

Заботятся о здоровье зубов

Употребление яблок не удаляет зубной налет из зубов, но уменьшает жизнеспособность бактерий во рту человека, потенциально сохраняя зубы более здоровыми и менее склонными к разрушению со временем.

Улучшают дыхание

Исследование 2016 года показывает, что употребление яблока после того, как вы съели чеснок, может значительно уменьшить ферменты, которые способствуют неприятному запаху изо рта.

Могут уменьшать риск развития рака

Исследование 2009 года, опубликованное в Reviews on Environmental Health, показало, что употребление одного или нескольких яблок в день значительно снижает риск колоректального рака человека, тогда как мета-анализ 2015 года, опубликованный в журнале Public Health Nutrition, показал, что употребление яблок связано с уменьшением риска развития рака легких.