Так запеченные яблоки вы еще не готовили. Потрясающий рецепт от Клопотенко
Печеные яблоки - это десерт родом из детства, который мы привыкли есть с творогом. Но фрукт можно приготовить иначе так, что он будет напоминать яблочный штрудель.
Рецептом лакомства поделился в Instagram кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко.
Ингредиенты
- 4 яблока
- 100 граммов грецких орехов
- 100 граммов сахарного печенья
- 1 ч.л меда
- 5 граммов сливочного масла
Пошаговый рецепт приготовления запеченных яблок от Клопотенко
Возьмите 4 яблока, разрежьте и выньте из них сердцевинку и немного мякоти (ложкой или ножом нуазет).
Отступление от стенок должно быть где-то 0,5 см. Перебейте в блендере 100 г грецких орехов и 100 г сахарного печенья.
Наполните этими крошками серединки яблок. Сверху на каждое яблоко добавьте по 1 ч.л меда и 5г сливочного масла.
Далее выложите яблоки на противень, застеленный пергаментом и выпекайте в духовке 15-20 мин при температуре 180 градусов (в зависимости от сорта яблок).
Ешьте яблоки горячими с шариком ванильного мороженого.
Напомним, что Клопотенко представил рецепт вкуснейших конфет, которые намного полезнее магазинных.
А до этого Клопотенко дал рецепт легендарных сырников.