Так запеченные яблоки вы еще не готовили. Потрясающий рецепт от Клопотенко

Печеные яблоки - это десерт родом из детства, который мы привыкли есть с творогом. Но фрукт можно приготовить иначе так, что он будет напоминать яблочный штрудель.

Рецептом лакомства поделился в Instagram кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко.

Ингредиенты

4 яблока

100 граммов грецких орехов

100 граммов сахарного печенья

1 ч.л меда

5 граммов сливочного масла

Пошаговый рецепт приготовления запеченных яблок от Клопотенко

Возьмите 4 яблока, разрежьте и выньте из них сердцевинку и немного мякоти (ложкой или ножом нуазет).

Отступление от стенок должно быть где-то 0,5 см. Перебейте в блендере 100 г грецких орехов и 100 г сахарного печенья.

Наполните этими крошками серединки яблок. Сверху на каждое яблоко добавьте по 1 ч.л меда и 5г сливочного масла.

Далее выложите яблоки на противень, застеленный пергаментом и выпекайте в духовке 15-20 мин при температуре 180 градусов (в зависимости от сорта яблок).

Ешьте яблоки горячими с шариком ванильного мороженого.