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Так запеченные яблоки вы еще не готовили. Потрясающий рецепт от Клопотенко

Новина українською →
Четверг 06 апреля 2023 15:27
Так запеченные яблоки вы еще не готовили. Потрясающий рецепт от Клопотенко Фото: Клопотенко дал рецепт запеченных яблок (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Печеные яблоки - это десерт родом из детства, который мы привыкли есть с творогом. Но фрукт можно приготовить иначе так, что он будет напоминать яблочный штрудель.

Рецептом лакомства поделился в Instagram кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко.

Ингредиенты

  • 4 яблока
  • 100 граммов грецких орехов
  • 100 граммов сахарного печенья
  • 1 ч.л меда
  • 5 граммов сливочного масла

Пошаговый рецепт приготовления запеченных яблок от Клопотенко

Возьмите 4 яблока, разрежьте и выньте из них сердцевинку и немного мякоти (ложкой или ножом нуазет).

Отступление от стенок должно быть где-то 0,5 см. Перебейте в блендере 100 г грецких орехов и 100 г сахарного печенья.

Наполните этими крошками серединки яблок. Сверху на каждое яблоко добавьте по 1 ч.л меда и 5г сливочного масла.

Далее выложите яблоки на противень, застеленный пергаментом и выпекайте в духовке 15-20 мин при температуре 180 градусов (в зависимости от сорта яблок).

Ешьте яблоки горячими с шариком ванильного мороженого.

Напомним, что Клопотенко представил рецепт вкуснейших конфет, которые намного полезнее магазинных.

А до этого Клопотенко дал рецепт легендарных сырников.

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Евгений Клопотенко