ua ru
Пн, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Клопотенко дал простые рецепты лучших перекусов для поездки в поезде УЗ

Новина українською →
Понедельник 17 июля 2023 15:02
Клопотенко дал простые рецепты лучших перекусов для поездки в поезде УЗ Клопотенко поделился рецептами для путешествий (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Повар Евгений Клопотенко поделился рецептами простых блюд, которые удобно брать с собой в долгие путешествия поездом. Такие перекусы сытные, вкусные и легкие в приготовлении.

Об этом пишет Укрзализныця в Instagram.

Что следует с собой взять в поезд

Шеф-повар Евгений Клопотенко советует взять запас чистой воды с учетом 2 л на человека в сутки и продукты с длительным сроком годности: картофель в мундирах, домашние сухарики, любые консервы. А еще орешки, сухофрукты, порционные джемы, мед, немного сырых овощей и фруктов.

Повар также поделился рецептами блюд, которые очень удобно брать с собой для путешествия Укрзализныцей.

Клопотенко советует приготовить и взять в дорогу: овсяный батончик, яичные мафины с овощами и соленое творожное печенье.

Клопотенко дал простые рецепты лучших перекусов для поездки в поезде УЗЧто следует с собой взять в поезд (фото: Instagram/ukrainianrailways)

Овсяные батончики

Эти простые батончики легко готовятся всего за 45 минут. К тому же они полезны, поскольку в их основе овсянка, сухофрукты и орехи.

Клопотенко дал простые рецепты лучших перекусов для поездки в поезде УЗКлопотенко дал простые рецепты лучших перекусов для поездки в поезде УЗ

Соленое творожное печенье

Это печенье может стать великолепной альтернативой крекеру, который часто путешественники берут с собой в поезд во время продолжительных поездок.

Клопотенко дал простые рецепты лучших перекусов для поездки в поезде УЗКлопотенко дал простые рецепты лучших перекусов для поездки в поезде УЗ

Яичные мафины с овощами

Преимуществом такого перекуса является то, что он полезен, в отличие от сладких мафинов. Да и приготовление этого блюда у вас займет всего полчаса.

Клопотенко дал простые рецепты лучших перекусов для поездки в поезде УЗКлопотенко дал простые рецепты лучших перекусов для поездки в поезде УЗРецепты от Клопотенко (фото: Instagram/ukrainianrailways)

Ранее мы рассказывали о том, что Укрзализныця попала в скандал из-за дорогих купе без кондиционера.

Читайте также о том, что Клопотенко поделился рецептом вкуснейшего вишневого пирога.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця страви рецепи Евгений Клопотенко