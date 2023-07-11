ua ru
Вт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Я хочу понять логику". Укрзализныця попала в скандал с дорогими купе без кондиционера

Новина українською →
Вторник 11 июля 2023 09:19
"Я хочу понять логику". Укрзализныця попала в скандал с дорогими купе без кондиционера УЗ снова попала в скандал (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця вновь очутилась в центре скандала. Дело в том, что в люксовом купе не предусмотрен кондиционер, хотя цена на билет "кусается".

Об этом рассказала на Facebook журналист Соня Кошкина.

Детали с "люксовым купе" от УЗ

Кошкина попыталась купить билет на поезд из Киева в "улучшенный люкс", который в дороге 10 часов и стоит 1400 гривен. Как оказалось, в таком купе не предусмотрен кондиционер.

"В "улучшенном люксе" нет кондиционера (спасибо, что хоть предупреждаете). И в "стандартном" люксе нет. В купе "улучшенном" вроде бы есть (но это не точно), а в "стандартном" нет. Ладно, ОК, смотрим "женский вагон" – там тоже нет кондиционера. Никаких претензий, честно. Я просто хочу понять логику. Что это за зверь такой – "улучшенный люкс" за 1400, если там нет кондера? А за 600 - есть", - написала журналист.

&quot;Я хочу понять логику&quot;. Укрзализныця попала в скандал с дорогими купе без кондиционера&quot;Я хочу понять логику&quot;. Укрзализныця попала в скандал с дорогими купе без кондиционераУЗ попала в скандал с кондиционерами (Скриншот)

Укрзализныця объяснила в чем причина

В комментариях Кошкиной к посту представитель УЗ объяснил, в чем же причина.

В компании отметили, что люкс (он же СВ) – это класс вагона с купе на двух человек, он может быть и с кондиционером, и без.

"На скриншоте - вагон старой модификации, в нем есть кондиционер, но есть и риск, что тот не "вытянет" при высоких температурах. Чтобы не создавать лишних ожиданий, мы не маркируем такие вагоны как кондиционированные", - написали в Укрзализныце.

Также там добавили, что постепенно все вагоны будут обновлены кондиционерами.

Что думают украинцы по этому поводу

Некоторые люди написали, что покупали билеты в вагоны без кондиционера, но он там был.

  • Якщо нічний - все одно краще брати люкс - відкриєте вікно замість кондиціонера. Якби був денний - то вже зовсім інша розмова...
  • Ми купили квитки у вагон без кондиціонера, але провідник його включав.
  • Думаю що він там скоріше за все є, але в додатку не відображається.
  • Їхала в люксі за 800 грн, купляла без кондиціонеру, бо старий вагон, але провідники включили систему вентилювання, вона є в старих вагонах , просто провідники, зазвичай, не вмикають, то ж їхали в прохолоді.
  • Це жахіття - відсутність кондиціонерів у багатьох потягах, також у тих, які перетинають кордон. Інколи маршрут доводиться робити з пересадкою, бо влітку - це каторга…

Как мы ранее писали, Укрзализныця планирует запустить прямой рейс из Киева в Берлин.

Раньше мы рассказывали, как пассажирку УЗ обворовали в закрытом купе международного поезда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця скандал кондиционер