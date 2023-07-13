Клопотенко представил рецепт вкуснейшего вишневого пирога, который сможет приготовить каждый

Сейчас в Украине в разгаре сезон вишни. Выпечка с этой ягодой - просто потрясающая, и не оставит равнодушным никого.

Известный кулинар Евгений Клопотенко поделился рецептом вкуснейшего вишневого пирога, который по силам приготовить каждому.

Ингредиенты для вишневого пирога

180-200 граммов сахара

10 граммов ванильного сахара

125 граммов муки

1 ч. л. разрыхлителя

100 граммов грецких орехов

400 граммов вишни

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите миску и смешайте там яйца, сахар и ванильный сахар. Взбейте венчиком. Потом добавьте муку, разрыхлитель и хорошо перемешайте тесто.

Возьмите орехи и хорошо измельчите их ножом. Теперь возьмите вишни и орехи и аккуратно добавьте их в ваше тесто.

Переложите полученную массу в форму, застеленную пергаментом и запекайте 40 минут. Когда пирог спечется, посыпьте его сахарной пудрой.