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Клопотенко представил рецепт вкуснейшего вишневого пирога, который сможет приготовить каждый

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Четверг 13 июля 2023 11:27
Клопотенко представил рецепт вкуснейшего вишневого пирога, который сможет приготовить каждый Рецепт вишневого пирога от Клопотенко (Скриншот с YouTube)
Автор: Людмила Жукова

Сейчас в Украине в разгаре сезон вишни. Выпечка с этой ягодой - просто потрясающая, и не оставит равнодушным никого.

Известный кулинар Евгений Клопотенко поделился рецептом вкуснейшего вишневого пирога, который по силам приготовить каждому.

Ингредиенты для вишневого пирога

  • 180-200 граммов сахара
  • 10 граммов ванильного сахара
  • 125 граммов муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 100 граммов грецких орехов
  • 400 граммов вишни

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите миску и смешайте там яйца, сахар и ванильный сахар. Взбейте венчиком. Потом добавьте муку, разрыхлитель и хорошо перемешайте тесто.

Возьмите орехи и хорошо измельчите их ножом. Теперь возьмите вишни и орехи и аккуратно добавьте их в ваше тесто.

Переложите полученную массу в форму, застеленную пергаментом и запекайте 40 минут. Когда пирог спечется, посыпьте его сахарной пудрой.

Как мы ранее писали, Клопотенко назвал лучшее блюдо на день победы над Россией.

До этого Клопотенко дал рецепт лучшего теста для пиццы.

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