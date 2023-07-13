Клопотенко представил рецепт вкуснейшего вишневого пирога, который сможет приготовить каждый
Сейчас в Украине в разгаре сезон вишни. Выпечка с этой ягодой - просто потрясающая, и не оставит равнодушным никого.
Известный кулинар Евгений Клопотенко поделился рецептом вкуснейшего вишневого пирога, который по силам приготовить каждому.
Ингредиенты для вишневого пирога
- 180-200 граммов сахара
- 10 граммов ванильного сахара
- 125 граммов муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 100 граммов грецких орехов
- 400 граммов вишни
Пошаговый рецепт приготовления
Возьмите миску и смешайте там яйца, сахар и ванильный сахар. Взбейте венчиком. Потом добавьте муку, разрыхлитель и хорошо перемешайте тесто.
Возьмите орехи и хорошо измельчите их ножом. Теперь возьмите вишни и орехи и аккуратно добавьте их в ваше тесто.
Переложите полученную массу в форму, застеленную пергаментом и запекайте 40 минут. Когда пирог спечется, посыпьте его сахарной пудрой.
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