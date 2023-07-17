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Клопотенко дав прості рецепти найкращих перекусів для поїздки у поїзді УЗ

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Понеділок 17 липня 2023 15:02
Клопотенко дав прості рецепти найкращих перекусів для поїздки у поїзді УЗ Клопотенко поділився рецептами для мандрівок (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Кухар Євген Клопотенко поділився рецептами простих страв, які зручно брати з собою у довгі мандрівки потягом. Такі перекуси ситні, смачні та й легкі у приготуванні.

Про це пише Укрзалізниця в Instagram.

Що варто з собою взяти у потяг

Шеф-кухар Євген Клопотенко радить взяти запас чистої води з урахуванням 2 л на одну особу на добу та продукти з тривалим терміном придатності: картоплю в мундирах, домашні сухарики, будь-які консерви. А ще горішки, сухофрукти, порційні джеми, мед, небагато сирих овочів та фруктів.

Кухар також поділився рецептами страв, які дуже зручно брати з собою для мандрівки Укрзалізницею.

Клопотенко радить приготувати та взяти у дорогу: вівсяний батончик, яєчні мафіни з овочами і солоне сирне печиво.

Клопотенко дав прості рецепти найкращих перекусів для поїздки у поїзді УЗЩо варто з собою взяти у потяг (фото: Instagram/ukrainianrailways)

Вівсяні батончики

Ці прості батончики легко готуються всього лиш за 45 хв. До того ж вони корисні, оскільки в їх основі вівсянка, сухофрукти та горіхи.

Клопотенко дав прості рецепти найкращих перекусів для поїздки у поїзді УЗКлопотенко дав прості рецепти найкращих перекусів для поїздки у поїзді УЗ

Солоне сирне печиво

Це печиво може стати чудовою альтернативою крекеру, який часто мандрівники беруть із собою у потяг під час тривалих поїздок.

Клопотенко дав прості рецепти найкращих перекусів для поїздки у поїзді УЗКлопотенко дав прості рецепти найкращих перекусів для поїздки у поїзді УЗ

Яєчні мафіни з овочами

Перевагою такого перекусу є те, що він корисний, на відміну від солодких мафінів. Та й приготування цієї страви у вас займе всього лиш пів години.

Клопотенко дав прості рецепти найкращих перекусів для поїздки у поїзді УЗКлопотенко дав прості рецепти найкращих перекусів для поїздки у поїзді УЗРецепти від Клопотенка (фото: Instagram/ukrainianrailways)

Раніше ми розповідали про те, що Укрзалізниця втрапила у скандал через дорогі купе без кондиціонера.

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