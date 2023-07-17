Клопотенко дав прості рецепти найкращих перекусів для поїздки у поїзді УЗ
Кухар Євген Клопотенко поділився рецептами простих страв, які зручно брати з собою у довгі мандрівки потягом. Такі перекуси ситні, смачні та й легкі у приготуванні.
Про це пише Укрзалізниця в Instagram.
Що варто з собою взяти у потяг
Шеф-кухар Євген Клопотенко радить взяти запас чистої води з урахуванням 2 л на одну особу на добу та продукти з тривалим терміном придатності: картоплю в мундирах, домашні сухарики, будь-які консерви. А ще горішки, сухофрукти, порційні джеми, мед, небагато сирих овочів та фруктів.
Кухар також поділився рецептами страв, які дуже зручно брати з собою для мандрівки Укрзалізницею.
Клопотенко радить приготувати та взяти у дорогу: вівсяний батончик, яєчні мафіни з овочами і солоне сирне печиво.
Що варто з собою взяти у потяг (фото: Instagram/ukrainianrailways)
Вівсяні батончики
Ці прості батончики легко готуються всього лиш за 45 хв. До того ж вони корисні, оскільки в їх основі вівсянка, сухофрукти та горіхи.
Солоне сирне печиво
Це печиво може стати чудовою альтернативою крекеру, який часто мандрівники беруть із собою у потяг під час тривалих поїздок.
Яєчні мафіни з овочами
Перевагою такого перекусу є те, що він корисний, на відміну від солодких мафінів. Та й приготування цієї страви у вас займе всього лиш пів години.
Рецепти від Клопотенка (фото: Instagram/ukrainianrailways)
Раніше ми розповідали про те, що Укрзалізниця втрапила у скандал через дорогі купе без кондиціонера.
Читайте також про те, що Клопотенко поділився рецептом найсмачнішого вишневого пирога.