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В Киеве изменили график отключений электроэнергии по районам

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Украина, Вторник 11 октября 2022 13:05
В Киеве изменили график отключений электроэнергии по районам Фото: веерные отключения электроэнергии в Киеве продлятся по несколько часов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве обновили графики приостановки подачи электроэнергии в случае дефицита мощности. Город разделили на три очереди и будут выключать свет поочередно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Киевские электросети ("Киевэнерго").

По данным пресс-службы, будут отключать электроэнергию по следующему графику:

  • 1 очередь - с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00
  • 2 очередь - с 12:00 до 16:00
  • 3 очередь - с 16:00 до 20:00

В Киеве изменили график отключений электроэнергии по районамВ Киеве изменили график отключений электроэнергии по районамВ Киеве изменили график отключений электроэнергии по районамВ Киеве изменили график отключений электроэнергии по районамВ Киеве изменили график отключений электроэнергии по районам

По состоянию на 10.30 утра этот график еще не был применен. График будет применен только в том случае, если у НЭК "Укрэнерго" возникнет необходимость сбалансировать энергосистему, отметили в пресс-службе.

Напомним, веерные отключения электроэнергии в Украине планируются в течение следующих дней. Это позволит ремонтным бригадам восстановить электросети и как можно скорее обеспечить вновь надежное энергоснабжение.

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Киев Электроэнергия
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