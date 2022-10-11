В Киеве изменили график отключений электроэнергии по районам
В Киеве обновили графики приостановки подачи электроэнергии в случае дефицита мощности. Город разделили на три очереди и будут выключать свет поочередно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Киевские электросети ("Киевэнерго").
По данным пресс-службы, будут отключать электроэнергию по следующему графику:
- 1 очередь - с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00
- 2 очередь - с 12:00 до 16:00
- 3 очередь - с 16:00 до 20:00
По состоянию на 10.30 утра этот график еще не был применен. График будет применен только в том случае, если у НЭК "Укрэнерго" возникнет необходимость сбалансировать энергосистему, отметили в пресс-службе.
Напомним, веерные отключения электроэнергии в Украине планируются в течение следующих дней. Это позволит ремонтным бригадам восстановить электросети и как можно скорее обеспечить вновь надежное энергоснабжение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.