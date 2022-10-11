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Веерные отключения электроэнергии: в "Укрэнерго" рассказали о графиках

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Украина, Вторник 11 октября 2022 12:36
Веерные отключения электроэнергии: в "Укрэнерго" рассказали о графиках Фото: веерные отключения электроэнергии в Украине планируются по несколько часов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение следующих нескольких дней "Укрэнерго" потребуется дополнительное ограничение электропотребления. Это позволит ремонтным бригадам восстановить электросети и как можно скорее обеспечить снова надежное энергоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.

"Это будут полностью контролируемые временные ограничения, которые продлятся по несколько часов. Они вводятся в полной координации с диспетчерами "Укрэнерго" и призваны сохранить баланс в энергосистеме и ускорить восстановление электросетей", - сказал Кудрицкий.

По его словам, 10 октября под ракетную атаку врага попало беспрецедентное количество энергетических объектов во многих регионах Украины. Диспетчеры НЭК "Укрэнерго" заживляли потребителей по резервным схемам питания, а ремонтные бригады - срочно восстанавливают поврежденное оборудование.

"Укрэнерго" вчера вечером возобновило энергоснабжение в большинстве регионов, где оно исчезло в результате масштабных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры магистральных сетей, сообщил Кудрицкий.

Он также обратился к украинцам с просьбой вечером с 17 до 23 часов, по возможности, снизить использование мощных электроприборов. "Это утюги, электроотопление, теплый пол, стиральные машины и т.д. Мы просим разумно и бережно относиться к электропотреблению в эти дни, чтобы дать энергетикам время восстановить электросети", - сказал Кудрицкий.

Напомним, веерные отключения электроэнергии в Киеве ввели с 11 октября. Ожидается, что продолжительность отключений не будет превышать 4 часов.

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