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Как подготовиться к аварийным отключениям света после ударов врага

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Вторник 11 октября 2022 08:38
Как подготовиться к аварийным отключениям света после ударов врага Как подготовиться к отключениям света (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

После масштабных ракетных ударов в России по Украине в стране могут наблюдаться перебои со светом. Враг с жестокостью бьет по ТЭЦ, тем самым оставляя украинцев без электроэнергии. В результате обстрелов российскими террористами объектов критической инфраструктуры, вводятся графики аварийного отключения электроснабжения.

В материале Styler читайте, как подготовиться к аварийным отключениям света.

Что потребляет больше всего энергии?

Помните, что в єто тревожное время нужно не давать нагрузку на электросети. На этот период старайтесь не пользоваться такими приборами.

  • электрообогреватель
  • бойлер
  • кухонная электроплита
  • микроволновка
  • стиральная машина
  • электрический духовой шкаф
  • электрочайник (кофеварка)
  • утюг
  • посудомоечная машина
  • кондиционер
  • зарядные устройства
  • пылесос
  • компьютер
  • телевизор

Что у вас должно быть дома

Чтобы подготовиться к возможным аварийным отключениям, рекомендуется подготовить фонарики с запасными батареями для каждого члена семьи.

Когда электричество исчезло, следует держать холодильник и морозилку закрытыми. Отключите от розеток электроприборы.

При использовании устройств для обогрева или генераторов нужно контролировать их состояние, можно использовать электрогенератор только вне помещения.

В критической ситуации идите туда, где есть электроэнергия, не пытайтесь самостоятельно возобновить.

Кроме того, рекомендуют использовать продукты, не требующие охлаждения. Испортившиеся лекарства - лучше выбросить.

В Киеве вводят почасовые отключения электроэнергии

В столице будут отключать свет на время не больше четырех часов в день.

Как подготовиться к аварийным отключениям света после ударов врага

Читайте также, как экономить электроэнергию и не страдать.

Ранее мы подробно рассказали, что делать, если исчезнет интернет.

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