Как подготовиться к аварийным отключениям света после ударов врага

После масштабных ракетных ударов в России по Украине в стране могут наблюдаться перебои со светом. Враг с жестокостью бьет по ТЭЦ, тем самым оставляя украинцев без электроэнергии. В результате обстрелов российскими террористами объектов критической инфраструктуры, вводятся графики аварийного отключения электроснабжения.

В материале Styler читайте, как подготовиться к аварийным отключениям света.

Что потребляет больше всего энергии?

Помните, что в єто тревожное время нужно не давать нагрузку на электросети. На этот период старайтесь не пользоваться такими приборами.

электрообогреватель

бойлер

кухонная электроплита

микроволновка

стиральная машина

электрический духовой шкаф

электрочайник (кофеварка)

утюг

посудомоечная машина

кондиционер

зарядные устройства

пылесос

компьютер

телевизор

Что у вас должно быть дома

Чтобы подготовиться к возможным аварийным отключениям, рекомендуется подготовить фонарики с запасными батареями для каждого члена семьи.

Когда электричество исчезло, следует держать холодильник и морозилку закрытыми. Отключите от розеток электроприборы.

При использовании устройств для обогрева или генераторов нужно контролировать их состояние, можно использовать электрогенератор только вне помещения.

В критической ситуации идите туда, где есть электроэнергия, не пытайтесь самостоятельно возобновить.

Кроме того, рекомендуют использовать продукты, не требующие охлаждения. Испортившиеся лекарства - лучше выбросить.

В Киеве вводят почасовые отключения электроэнергии

В столице будут отключать свет на время не больше четырех часов в день.