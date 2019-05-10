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Весілля Потапа і Каменських: з'явилися нові подробиці

STYLERЖиття    10.05.2019 - 17:03
Весілля Потапа і Каменських: з'явилися нові подробиці
Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Інсайдер розповів подробиці про майбутнє весілля зірок

Весілля Потапа і Насті Каменських, за чутками, має відбутися 23 травня. Тепер стали відомі подробиці майбутнього торжества. Про це повідомляє Clutch.

За словами інсайдера, на весілля зіркової буде також присутній колишня дружина Потапа Ірина Горова. Крім того, вона буде не просто гостем, а виступить в якості свідка.

Також відомо, що Потап і Настя після урочистості в той же день відправляться на медовий місяць, який триватиме до 3 червня. Інсайдер також повідомив, що перед урочистим заходом, Потап і Настя посилили режим своїм тренувань.

Цим пояснюється і недавнє перетворення Потапа, який за останні тижні ще сильніше схуд.

Весілля Потапа і Каменських: з'явилися нові подробиці

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Варто зазначити, що дуету "Потап і Настя" виповнилося 13 років. Весь цей час ходили чутки про роман Потапа з Каменських. Зараз артисти поставили на паузу свій проект, але Потап є автором хітів сольного проекту NK, а також продюсером.

Нагадаємо, що свій 38 день народження Потап провів у тренажерному залі разом з Настею Каменських, яка опублікувала відповідне відео на своїй сторінці в Instagram.

Раніше повідомлялося про те, що астрологи передбачили долю шлюбу Потапа і Каменських. При цьому астрологи і ворожки вважають, що Потап і Настя вибрали не найбільш вдалу дату для одруження.

Ми також писали про те, що в прес-службі Насті Каменських прокоментували інформацію про весілля з Потапом.

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