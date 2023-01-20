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В Киевском зоопарке показали черных красавцев, радующихся аномальному теплу

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Киев, Пятница 20 января 2023 16:35
В Киевском зоопарке показали черных красавцев, радующихся аномальному теплу Лебеди в Киевском зоопарке (facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Автор: Светлана Мащенко

В Киевском зоопарке показали на фото величественных черных красавцев, которые радуются аномальному теплу, что несколько дней держится в столице.

Фотографии появились в Facebook Киевского зоопарка.

Это – уникальные черные лебеди

"Мы знакомим вас с пернатыми жителями южного полушария – черными лебедями, которых у нас уже 11 особей. А к тому же ожидается и пополнение. Ведь одна пара этих красавцев загнездилась. Их птенцы из предыдущего выводка уже подросли и принимают "СПА-процедуры" рядом", – рассказали в зоопарке.

В Киевском зоопарке показали черных красавцев, радующихся аномальному теплуВ Киевском зоопарке показали черных красавцев, радующихся аномальному теплуВ Киевском зоопарке показали черных красавцев, радующихся аномальному теплуВ Киевском зоопарке показали черных красавцев, радующихся аномальному теплуВ Киевском зоопарке показали черных красавцев, радующихся аномальному теплу

Вторая взрослая пара выращивает птенца, держа его под постоянным родительским контролем.

А еще одна пара молодых птиц имеет собственное озеро у центрального входа в зоопарк, где радостно встречает гостей зоопарка.

В Киевском зоопарке показали черных красавцев, радующихся аномальному теплуВ Киевском зоопарке показали черных красавцев, радующихся аномальному теплуВ Киевском зоопарке показали черных красавцев, радующихся аномальному теплуВ Киевском зоопарке показали черных красавцев, радующихся аномальному теплуВ Киевском зоопарке показали черных красавцев, радующихся аномальному теплуВ Киевском зоопарке показали черных красавцев, радующихся аномальному теплу

Фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua

Жизнь в зоопарке не замирает зимой

По словам сотрудников зоопарка, животные умеренного климата встречают посетителей в больших открытых вольерах.

За жизнью теплолюбивых обитателей можно наблюдать во внутренних зеленых оазисах Острова Зверей, Птичника, Приматника и других.

Отметим, что Киев 18 января установил новый температурный рекорд впервые за 143 года. Температура в столице составила +7,3°С, что соответствует погоде начала апреля.

Раньше мы писали, какое животное считается самым ядовитым в мире.

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