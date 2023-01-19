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Киев установил новый температурный рекорд впервые за 143 года

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Киев, Четверг 19 января 2023 11:14
Киев установил новый температурный рекорд впервые за 143 года Фото: Киев установил новый температурный рекорд впервые за 143 года (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве установлен новый температурный рекорд. Так, 18 января впервые за 143 года температура в столице составила +7,3°С, что соответствует погоде начала апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 18 января в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +7,3°С, что на 1,6°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1993 года.

"Климатическая норма превышена на 9,8 ° С, что соответствует погоде начала апреля", - говорится в сообщении.

При этом максимальная температура в столице поднялась до +10,2°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2007 года на 0,8°С, а минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 3,7°С.

"Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1990 году и равнялось 3,4°С", - добавили в обсерватории.

Как сообщалось, новый год в Киеве начался с температурных рекордов. Климатическая норма превышена на 13,8 градуса, что соответствует погоде середины апреля.

Напомним, в ноябре в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков. К тому же среднемесячная температура ноября в столице составила +3,1°С, что выше климатической нормы на 0,5°С.

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