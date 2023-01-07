Пингвины окружили украинских полярников в Антарктиде: приходиться рыть рвы "для обороны"

Пингвины оцепили украинских полярников исследовательской станции "Академик Вернадский". Ученым приходится рыть рвы, чтобы "защищаться" от птиц.

"Пингвины окружают нашу станцию!"

В сообщении под видео полярники шутят, что возле "Вернадского" количество пингвинов стало очень большим.

"Приходится рыть рвы в снегу, чтобы пингвины не могли оцепить станцию", - такое неожиданное сообщение мы получили от сисадмина Владимира Хомко", - говорится в сообщении.

Конечно, это шутка, и полярники не собираются обороняться от нашествия...

Украинские ученые попросили не беспокоиться, ведь в Антарктиде, мирном континенте на планете, все спокойно.

"Чего желаем и всей Украине в эти праздничные дни", - добавили полярники.

Смотрите шутливое видео с "нашествием" пингвинов: