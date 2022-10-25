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Часть Ровно осталась без света из-за аварии

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Ровно, Вторник 25 октября 2022 17:55
Часть Ровно осталась без света из-за аварии Фото: большая часть Ровно оказалась без электроснабжения из-за аварии (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Ровно из-за аварии исчез свет в микрорайоне Юбилейный, а в микрорайоне Северный из-за этого невозможно возобновить электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ровно Александра Третьяка.

Авария произошла на одной из подстанций в Ровно.

С 18:00 до 20:00 ожидается отключение, из-за которого свет исчезнет в большинстве районов Ровно и близлежащих населенных пунктов.

Сообщается, что энергетики работают над решением проблемы.

Третьяк призвал жителей с пониманием отнестись к ситуации и максимально снизить потребление электричества.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщала о том, что в "Нафтогазе" предупредили украинцев, что нынешняя зима будет достаточно тяжелой из-за возможности постоянных перебоев с электричеством и отоплением.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэрам из-за экономии света. В условиях атак России на энергетические объекты Украины нужно следить за тем, чтобы энергия не тратилась впустую. Яркие витрины и вывески в сегодняшних условиях – лишние вещи.

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Ровно Электроэнергия
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