В Киеве начали отключать свет: график
Утром 24 октября в Киеве с 8:00 вновь начались стабилизационные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"В Киеве по распоряжению НЭК "Укрэнерго" начались стабилизационные отключения света", - говорится в сообщении.
Тем временем ДТЭК на своем сайте пубикует упрощенный график адресов стабилизационных отключений электроэнергии.
Отметим, что пока будет действовать распоряжение НЭК "Укрэнерго", каждая из трех групп будет отключаться в определенный период времени. Максимальное время отключения электроэнергии составит не более 4 часов. Однако в некоторых регионах из-за масштабности повреждений энергосистемы свет может отсутствовать более длительное время.
Кроме того, в столичной администрации напоминают о необходимости максимально уменьшить использование электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме страны.
Напомним, сегодня, 24 октября, в ряде областей и Киеве снова будут отключать свет. Это поможет снизить нагрузку на электросети, чтобы предоставить энергетикам время для ремонта поврежденного оборудования.
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