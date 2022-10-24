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В Киеве начали отключать свет: график

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Киев, Понедельник 24 октября 2022 11:31
В Киеве начали отключать свет: график Фото: в Киеве начали отключать свет (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 24 октября в Киеве с 8:00 вновь начались стабилизационные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"В Киеве по распоряжению НЭК "Укрэнерго" начались стабилизационные отключения света", - говорится в сообщении.

Тем временем ДТЭК на своем сайте пубикует упрощенный график адресов стабилизационных отключений электроэнергии.

Отметим, что пока будет действовать распоряжение НЭК "Укрэнерго", каждая из трех групп будет отключаться в определенный период времени. Максимальное время отключения электроэнергии составит не более 4 часов. Однако в некоторых регионах из-за масштабности повреждений энергосистемы свет может отсутствовать более длительное время.

Кроме того, в столичной администрации напоминают о необходимости максимально уменьшить использование электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме страны.

Напомним, сегодня, 24 октября, в ряде областей и Киеве снова будут отключать свет. Это поможет снизить нагрузку на электросети, чтобы предоставить энергетикам время для ремонта поврежденного оборудования.

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