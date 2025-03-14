Какое наследство оставил после себя Джин Хэкмен и кому оно достанется? Раскрыты детали

После смерти легендарного актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы появилось много вопросов относительно наследства знаменитости и того, кто станет владельцем его значительного богатства. Известно, что сумма, которую он оставил после себя, составляет около 80 миллионов долларов, и теперь ожидается ожесточенная борьба за богатство.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail .

По информации, в завещании Джина Хэкмена все его имущество оставлено жене, Бетси Аракави, которая назначена исполнителем его траста.

Однако до сих пор неясно, были ли его трое детей от первого брака - Кристофер Аллен (65 лет), Лесли Энн (58 лет) и Элизабет Джин (62 года) - включены в завещание.

Это вызвало предположение о возможных юридических конфликтах по поводу наследства.

Юридические специалисты отмечают, что если бы Хэкмен умер раньше, оставив все свое состояние жене, это могло бы привести к серьезным конфликтам с его детьми. Джин Хэкмен и Бетси Аракава умерли (фото: Getty Images)

В завещании Бетси указано, что ее имущество должно быть передано в траст для благотворительных организаций и покрытия медицинских расходов.

Известно, что Джин страдал болезнью Альцгеймера и подписал последнюю версию своего завещания 7 июня 2005 года. Однако точная дата установления диагноза остается неизвестной, что может вызвать дополнительные вопросы относительно его правоспособности на момент подписания документа.

Ранее в СМИ сообщалось, что тела пары были найдены в их доме в Санта-Фе 26 февраля 2025 года.

Согласно последним данным, 64-летняя Аракава умерла 11 февраля от легочного вируса, а Джин ушел из жизни через шесть дней из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Джин Хэкмен и Бетси Аракава умерли (фото: Getty Images)

В случаях, когда возникают споры о наследстве, суды обычно учитывают, насколько наследники были вовлечены в жизнь умершего.

Есть прецеденты, когда Верховный суд лишил наследства сына, который не заботился о своем больном отце, подчеркивая, что право на наследство имеет тот, кто заботился о родственнике.

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